الأربعاء 06 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

وزير الدفاع يتفقد أجنحة معرض إيديكس 2023

وزير الدفاع والإنتاج
وزير الدفاع والإنتاج الحربى يتفقد أجنحة المعرض والشركات

على هامش فعاليات اليوم الثالث لمعرض إيديكس تفقد الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع، القائد العام للقوات المسلحة أجنحة المعرض والمرور على عدد من الشركات العارضة

 واستمع وزير الدفاع من ممثلي الشركات إلى شرح لما تتضمنه المعروضات لأحدث المعدات والتكنولوجيات والأنظمة الأمنية المتطورة فى مجال الصناعات الدفاعية 

وأعرب عن تقديره لكافة الدول والشركات المشاركة بالمعرض، مختتمًا الجولة التفقدية بالإشادة بكافة الإجراءات التنظيمية للمعرض والقدرة على استقبال الأعداد الكبيرة من الوفود والزائرين المهتمين بالمجالات الأمنية والصناعات الدفاعية.


جاء ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة الميدانية لفاعليات معرض إيديكس الذى يهدف إلى تحقيق أكبر قدر من تبادل الخبرات العسكرية مع القوات المسلحة للدول الصديقة والشقيقة فى تواجد كبرى شركات التسليح العالمية على أرض مصر من خلال مشاركتهم فى فعاليات المعرض.

Advertisements

كما إلتقى الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بالفريق جيل بويدفيزى المحافظ البحرى الفرنسى لمنطقة البحر الأبيض المتوسط  

وتناول اللقاء الموضوعات ذات الإهتمام المشترك، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والفرنسية.

وعقب اللقاء أجرى رئيس أركان حرب القوات المسلحة بجولة تفقدية لأجنحة المعرض اطمأن خلالها على مستوى التنظيم والتفاعل بين الزائرين والشركات العارضة الصناعات الدفاعية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة القوات المسلحة المصرية وزير الدفاع والانتاج الحربي

مواد متعلقة

لقاءات ثنائية لقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة ثالث أيام معرض إيديكس 2023

قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم عددًا من الفعاليات خلال شهر نوفمبر

القوات المسلحة تنظم مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن فعاليات معرض إيديكس 2023

وزير الشباب والرياضة يلتقى أبطال أندية المؤسسات العسكرية الرياضية الدوليين

القوات البحرية تستقبل وفد الأئمة والواعظات المشارك بالبرنامج التثقيفي للأئمة 

وصول الشحنة الثانية من الأدوية المشتقة من البلازما المصرية

الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية تنظم المؤتمر السنوي للدول الأعضاء بمنظمة ICCAT

لاعبو المؤسسات العسكرية الرياضية يحققون إنجازًا جديدًا فى منافسات القوس والسهم

الأكثر قراءة

بث مباشر، مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي Veto live Sports

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

بث مباشر مباراة مانشستر سيتي واستون فيلا في الدوري الإنجليزي

شاهد مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد بث مباشر في الدوري الإنجليزي

مشاهدة لقاء ليفربول وشيفيلد في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز

بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

شاهد مباراة أستون فيلا والسيتي بث مباشر في الدوري الإنجليزي

سر زيارة الـ 24 ساعة، رسائل بوتين من الإمارات والسعودية إلى أمريكا

Advertisements

منوعات

المزيد

لسنا مستعمرة، ولي عهد السعودية يتدخل لتصحيح خطأ ترجمة خلال لقاء بوتين (فيديو)

رحماء حتى على الحيوانات، قصة الكلب الأسير في غزة تكشف زيف ادعاءات نتنياهو

حنان وسامح الصريطي آخرهم، نجوم دخلوا القفص الذهبي بعد الـ 70

حادث مروع ومرض خبيث.. أزمات أبعدت شريهان عن الفن والأضواء لسنوات (فيديو جراف)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 6-12-2023 في ختام التعاملات

انخفاض أسعار الذهب اليوم الأربعاء خلال التعاملات المسائية

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الأربعاء 6-12-2023 بالأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 6-12-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

الأهلي خامسا.. القيمة التسويقية للأندية المشاركة في كأس العالم للأندية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ضياع المفتاح في المنام وعلاقته بالمال والسلطة والحظ السعيد

ما حكم الشك في وقوع الطلاق؟ وأثر ذلك على عقد النكاح؟

تفسير رؤية المدير في المنام وعلاقتها بحل المشكلات ومواجهة الصعوبات

المزيد
الجريدة الرسمية