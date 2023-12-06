وزير الدفاع يتفقد أجنحة معرض إيديكس 2023

على هامش فعاليات اليوم الثالث لمعرض إيديكس تفقد الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع، القائد العام للقوات المسلحة أجنحة المعرض والمرور على عدد من الشركات العارضة

واستمع وزير الدفاع من ممثلي الشركات إلى شرح لما تتضمنه المعروضات لأحدث المعدات والتكنولوجيات والأنظمة الأمنية المتطورة فى مجال الصناعات الدفاعية

وأعرب عن تقديره لكافة الدول والشركات المشاركة بالمعرض، مختتمًا الجولة التفقدية بالإشادة بكافة الإجراءات التنظيمية للمعرض والقدرة على استقبال الأعداد الكبيرة من الوفود والزائرين المهتمين بالمجالات الأمنية والصناعات الدفاعية.



جاء ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة الميدانية لفاعليات معرض إيديكس الذى يهدف إلى تحقيق أكبر قدر من تبادل الخبرات العسكرية مع القوات المسلحة للدول الصديقة والشقيقة فى تواجد كبرى شركات التسليح العالمية على أرض مصر من خلال مشاركتهم فى فعاليات المعرض.

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كما إلتقى الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بالفريق جيل بويدفيزى المحافظ البحرى الفرنسى لمنطقة البحر الأبيض المتوسط

وتناول اللقاء الموضوعات ذات الإهتمام المشترك، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والفرنسية.

وعقب اللقاء أجرى رئيس أركان حرب القوات المسلحة بجولة تفقدية لأجنحة المعرض اطمأن خلالها على مستوى التنظيم والتفاعل بين الزائرين والشركات العارضة الصناعات الدفاعية.