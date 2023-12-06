انطلاق العرض العالمي الأول لـ “أنف وثلاث عيون” بمهرجان البحر الأحمر السينمائي (صور)

افتتح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي فى نسخته الثالثة العرض العالمي الأول لفيلم “أنف وثلاث عيون”، مساء اليوم الأربعاء، بتوقيع المخرج أمير رمسيس بمشاركة طاقم العمل.

ومن أبرزهم الفنان ظافر العابدين، الفنانة سلمي أبو ضيف، الفنانة سوسن بدر، الفنان صدقي صخر، والمخرج أمير رمسيس.

و تحدث أمير رمسيس عن تفاصيل العمل، قائلًا: عرض الفيلم سيكون ضمن خريطة أفلام قسم روائع السينما العربية بمهرجان البحر الأحمر، وأجد أنني أمتلك رؤية مغايرة عن رؤية المخرج حسين كمال لـ “أنف وثلاث عيون”.

أمير رمسيس يتحدث عن كواليس مشاركة فيلم أنف وثلاث عيون بمهرجان البحر الأحمر

وتابع أمير رمسيس لـ "فيتو": الحقيقة اكتر حاجة جاذبة بالنسبة لي هو قدرة وائل حمدي انه يصيغ سيناريو مستلهم من الرواية دون نقلها، فاستطاع أن يصنع نسخة معاصرة منها، وأنا بالفعل بحب الرواية الاصلية جدا، وطبعا بحترم جدا فيلم المخرج الكبير حسين كمال لكن شايف الرواية بسردها المتشابك تصلح لتقديم أكتر من وجهة نظر، وأظن أجمل ما عمله وائل هو أن المتفرج بيدخل في عالم سينمائي كامل سواء قرأ الرواية الأصلية أو لا.



واختتم أمير رمسيس حديثه بـ: كان نفسي اقول اني سعيد بعرضه لكن للاسف احنا بنعرضه في ظرف صعبة لا نمتلك فيه سوى الفخر باللي بنقدمه دون القدرة على ان نسعد بيه.

Advertisements



أنف وثلاث عيون

وعقب مرور أكثر من نصف قرن على طرح “أنف وثلاث عيون” للأديب إحسان عبد القدوس، قررت شركة إنتاج شاهيناز العقاد إعادة إحياء الفيلم بمنظور معاصر، فعلى الرغم من مرور 51 عامًا للفيلم الصادر عام 1972، إلا أن النص الأصلي مازال صالحا لتقديمه اليوم، وسيعمل على إعادة إحياء النص المخرج أمير رمسيس برؤية درامية وسيناريو وحوار لـ وائل حمدي.

وتأتي المعالجة القصيرة من الفيلم بطولة كل من ظافر العابدين، سلمى أبو ضيف، صبا مبارك، دينا الشربيني، جيهان الشماشرجي، سلوى محمد علي، نور محمود، صدقي صخر، والطفل سليم مصطفى.

وفيلم “أنف وثلاث عيون” تدور أحداث حول الدكتور (هاشم) وعلاقاته النسائية المتعددة.. حيث يتعرف على العديد من النساء، ومنهم (أمينة) التي تقع في غرامه وتطلب الطلاق من زوجها وبعد طلاقها تحاول العودة إليه، لكنه يكون قد وقع في غرام الشابة الصغيرة (نجوى)، يطرد (هاشم) حبيبته الأولى من شقته خوفا على سمعته من الفضائح، ومن ثم يحاول الدكتور (هاشم) البحث عن علاقة جديدة بعد فشل العلاقات السابقة، ليتعرف على (رحاب) داخل إحدى البارات إلا أنها هى من لا ترغب من الارتباط بها وتظهر بكونها غير مكترثة بكل ما يفعله من أجلها وتخونه مع أحد أصدقائها، وتمحورت بطولة الفيلم الأصلي على 4 أبطال هم؛ محمود ياسين، ماجدة، ميرفت أمين، نجلاء فتحي بتوقيع المخرج حسين كمال.

أفلام مهرجان البحر الأحمر

كذلك يُعرض بقسم الروائع العربية أفلام كثيرة بجانب شماريخ وأنف وثلاث عيون.. إذ سيعرض بنات ألفة للمخرجة كوثر بن هنية، وهجان للمخرج المصري ابو بكر شوقي، وخالد الشيخ: بين أشواك الفن والسياسة في (عرض عالمي أول) للمخرج: جمال كتبي، وفيلم أحلام العصر في (عرض عالمي أول) للمخرج فارس قدس وثلاثة في (عرض عالمي أول) للمخرجة نايلة الخاجة وحوجن في (عرض عالمي أول) للمخرج ياسر الياسري ووحشتيني للمخرج تامر رغلي وناقة للمخرج مشعل الجاسر وفيلم أمس بعد بكرة في (عرض عالمي أول) للمخرج عبد الغني الصائغ، وفيلم أنا الاتحاد في (عرض عالمي أول) للمخرج حمزة طرزان.