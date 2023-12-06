الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

تفاصيل أحدث أغنيات الكينج محمد منير

منير، فيتو
منير، فيتو

انتهى الكينج محمد منير من تسجيل أحدث أغنياته “أنا الذي” والتي تأتي من كلمات باسم عادل وألحان عصام كاريكا بتوزيع أنور عمرو… وسيتم طرحها بالتزامن مع بداية العام الجديد 2024 

وأعلن عصام كاريكا أنه يجري حاليا أعمال المكساج الخاص بالأغنية تحت إشرافه ضمن ألبوم منير الجديد.

و طرح  محمد منير ـ قبل أيام،  أغنية جديدة تحت عنوان "يا فلسطيني" لدعم القضية الفلسطينية، بعد معاناة الشعب الفلسطيني من انتهاكات واعتداءات على يد الاحتلال الصهيوني.

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أغنية يا فلسطيني

أغنية محمد منير الجديدة "يا فلسطيني" من كلمات عصام عبدالله ومن ألحان كامل شريف.

وقال النجم الكبير محمد منير: وسط هذه الظروف التي يشهدها العالم  “لا املك غير حنجرتي أساندهم بها”.

 وتحمل الأغنية رسالة دعم لكل فلسطيني على ما يقدمه من تضحيات من اجل وطنه ومن بين مقاطع الأغنية "أدي الشعب أن حب يرد... بحجارة  بحجارة بحجارة... جندل تأمينك... ينصر دينك يا فلسطيني".

 

وطرح الكينج على مدار مسيرته الفنية، عددمن الأغاني المختلفة والتي تدعم القضية الفلسطنية ومن أبرزهم "القدس"، "العمارة العمارة"، "شجر الليمون وغيرهم.

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