وصول أمينة خليل وآسر ياسين لريد كاربت العرض الخاص لفيلم شماريخ (فيديو وصور)

وصلت منذ قليل الفنانة أمية خليل والفنان أسر ياسين إلي العرض الخاص لفيلمه الجديد "شماريخ" المقام حاليا في أحد المولات الكبرى وحرصت زوجته علي الحضور معه كدعم له.

كما حرصت أيضا الفنانة أنوشكا، والمهندس نجيب ساويرس، والمخرج عمرو سلامة والفنان آدم الشرقاوي على حضور العرض الخاص لفيلم شماريخ والذي يقوم ببطولته آسر ياسين وأمينة خليل.

قصة فيلم شماريخ



تدور أحداث فيلم شماريخ، في إطار من الحركة والتشويق، حول فكرة الضغوطات التي يتعرض لها الإنسان في الحياة، من خلال رجل أعمال يقع في حب فتاة، وتصل حياته إلى مرحلة من الضغوطات المتفجرة.

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أبطال فيلم شماريخ



ويضم فيلم شماريخ، في بطولته مجموعة من أبرز النجوم، منهم: آسر ياسين، خالد الصاوي، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، لافينيا نادر، أمينة خليل، محمد ثروت، والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة.



كما تقرر إدراجه تحت تصنيف رقابي بكونه غير صالح للأطفال وبداية مشاهدة تبدأ من 16 +، وتبلغ مدة الفيلم 110 دقائق، من بطولة الفنانة أمينة خليل والفنان آسر ياسين، وبتأليف وإخراج عمرو سلامة.

وكانت أعربت الفنانة أمينة خليل، عن سعادتها بمشاركة فيلم “شماريخ” ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر المقام في المملكة العربية السعودية.

وقالت أمينة خلال لقائها في برنامج “arab wood”: “فخورة أوي ودي تاني مرة أحضر مهرجان البحر الأحمر بس المرة دي حاجة تانية، وممتنة أوي أنهم اختاروني أكون من ضمن لجنة التحكيم السنة دي، ليَّ الشرف إني أنا هنا ومتحمسة أوي أني أتفرج على الأفلام”.