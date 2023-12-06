أخبار الاقتصاد اليوم: شغلني تطلق أول مركز توظيف في سوهاج، وانخفاض أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية

شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة، نشرتها بوابة "فيتو" نرصد أبرزها في نشرة الاقتصاد:

انخفاض أسعار الذهب اليوم الأربعاء خلال التعاملات المسائية

انخفضت أسعار الذهب مساء اليوم الأربعاء بقيمة 10 جنيهات في الجرام الواحد.

سعر جرام الذهب عيار 24

جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 3177 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2780 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق نحو 2383 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 14

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 وفقًا لآخر تحديث له نحو 1853 جنيهًا.

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سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 22240 جنيهًا.

"المصري للتأمين" يفوز بعضوية 3 مقاعد إضافية بالاتحاد الدولي للتأمين البحري

أعلن الاتحاد الدولى للتأمين البحرى IUMI عن أسماء الفائزين بعضوية اللجان الفنية التابعة للاتحاد الدولى للتأمين البحرى؛ حيث حصلت مصر على ثلاث مقاعد جديدة والتي حصل عليها كل من:

§ شيرين خفاجى (مدير عام النقل البحرى وأجسام السفن بشركة الدلتا للتأمين) بعضوية لجنة وحدات النقل الداخلى وسفن الصيد واليخوت.

§ رشا رضا (مدير إدارة البحرى بشركة أكسا للتأمين) بعضوية لجنة وحدات النقل الداخلى وسفن الصيد واليخوت.

§ أحمد سيف (مدير أول تأمينات بحرى بضائع/أجسام/ مسئوليات بشركة طوكيو مارين) بعضوية لجنة الحقائق والأرقام.

ومن الجدير بالذكر أن مصر تتمتع بإستمرار عضوية ثلاث لجان بالاتحاد الدولى وهم:

· لجنة منع الخسائر بعضوية محمد حسن (العضو المنتدب لشركة قناة السويس للتأمين)

· ولجنة التشريعات والمسؤوليات بعضوية نظمى حسين (الرئيس التنفيذى لقطاع الأخطار الخاصة بشركة مصر للتأمين)

· ولجنة البضائع بعضوية علا حسين (مدير أول التأمين البحرى بشركة أليانز مصر).

البنك الأهلي المصري يستضيف ثاني اجتماعات تحالف البنوك العربية الصينية



استضاف البنك الأهلي المصري اجتماعات تحالف بنوك الصين والدول العربية في مصر والتي أقيمت تحت رعاية حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري.

وجاء ذلك بمشاركة عدد من قيادات بنك التنمية الصيني وعدد من كبار مسئولي البنوك المؤسسين لرابطة البنوك العربية الصينية: بنك أبو ظبي الأول FAB، فرنسبنك Fransabank، والبنك المغربي للتجارة الخارجية BMCE، وكذا البنوك المشاركة في الاجتماعات NBK، QNB، ENBD

وأقيمت الاجتماعات بحضور كلا من رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، وهشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، ولياو ليتشيانج السفير الصيني بجمهورية مصر العربية وشي تايفنج نائب الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الصيني، ويحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري وهشام السفطي الرئيس التنفيذي للمؤسسات المالية والخدمات المالية الدولية بالبنك، حيث تهدف الاجتماعات الى تعزيز التكامل في مجالات الأعمال المصرفية وتبادل الآراء والأفكار حول أفضل السبل لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار المختلفة والتمويل بين كافة البنوك المشاركة.

وفي كلمته التي ألقاها رامي أبو النجا توجه بالشكر لكافة الحضور والوفود المشاركة في الاجتماعات معربًا عن اعتزازه الدائم بالتعاون والشراكة مع بنك التنمية الصيني، مشيرًا إلى أن العلاقة بين مصر والصين تعد ارثا تاريخيا يربط الشعبين أصحاب الحضارتين الأكثر إسهاما في التاريخ الإنساني.

وأشار أبو النجا الى سعي الدول العربية الدائم الى تشجيع وزيادة الاستثمارات مع دولة الصين، مضيفا أن ما يزيد من أهمية الشراكة بين كافة البنوك المشاركة في تلك الاجتماعات هو انضمام مصر ودولتي الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، إلى مجموعة البريكس بما تتضمنه من اتفاقيات وتيسيرات لاقتصاديات الدول الأعضاء في المجموعة، وهو ما يعكس أيضا الثقة الدولية في ثقل وصلابة الاقتصاد المصري.

كما أكد هشام عكاشة زيادة الاستثمارات الصينية في مصر من خلال العديد من المشروعات والتي كان من بينها مشروعات المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، مشروعات الطاقة التقليدية والمتجددة، مشروعات الزراعة والري، ومشروعات النقل والطرق، بالإضافة إلى التعاون في مجالات الحفاظ على البيئة وتغير المناخ وهو التعاون الذي جعل الصين على قائمة أكبر المستثمرين في مصر، وهي أكبر شريك تجاري لمصر منذ نحو 9 سنوات، ووصل حجم التبادل التجاري بين البلدين الى ما يقارب 16 مليار دولار عام 2022.

شغلني تطلق أول مركز توظيف في سوهاج

أعلنت اليوم شركة "شغلني" بدعم من المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال، وبالشراكة مع برنامج أعمال مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إطلاق أول مركز توظيف لشغلني بمحافظة سوهاج بحضور كل من المهندس نجيب ساويرس ويمنى مصطفى مدير برنامج أعمال مصر.

وقال عمر خليفة، رئيس مجلس إدارة شركة شغلني: "إن إطلاق أول مركز توظيف لشغلني بسوهاج والذي سيبدأ العمل به في الأول من يناير بمثابة بداية لسلسلة من المراكز والتي ستنتشر وتغطى جميع محافظات مصر".

وأضاف أن طريقة عمل المركز ستكون عن طريق الإعلان عن الوظائف المتاحة وعلى راغبي العمل أن يملأ الاستمارة ثم يقوم بإجراء مقابلة مع مسؤول التوظيف داخل المركز وفى حالة قبوله يتم تعيينه فورًا.

واشار إلى أن المركز سيوفر آلاف فرص العمل للفنيين والإداريين وخدمة العملاء الذين يعملون في مجال الاغذية والسيارات والقطاع العقاري وغيرها.

كما يقدم المركز برامج تدريبية لراغبي العمل إضافة إلى خدمات الشمول المالي وتمكين المرأة، مؤكدًا أن اختيار محافظة سوهاج جاء لتوفير فرص عمل لآلاف الشباب بمحافظات صعيد مصر.

وأعربت يمنى مصطفى، مدير برنامج أعمال مصر عن سعادتها بهذه الشراكة مع شركة "شغلني" مما سيتيح فرص توظيف حقيقية للشباب في صعيد مصر خاصة ان برنامج أعمال مصر الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية يهدف الي خلق فرص عمل للشباب والسيدات خاصة في مدن صعيد مصر مع التركيز على القطاعات المستهدفة لبرنامج أعمال مصر وهي اللوجستيات وتكنولوجيات المعلومات والاقتصاد الأخضر والصناعات الإبداعية والثقافية.



البورصة تخسر 27 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

تباينت مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم الأربعاء، وخسر رأس المال السوقي 27 مليار جنيه عند مستوى 1.672 تريليون جنيه.



وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.69% ليغلق عند مستوى 24703 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.8% ليغلق عند مستوى 29655 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.67% ليغلق عند مستوى 10519 نقطة.



وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 5349 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 7753 نقطة.









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