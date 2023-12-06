نجيب ساويرس: لن أتوقف عن العمل في مصر.. ولا توجد نية لسحب استثماراتي

قال رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس إنه مستمر فى ضخ استثماراته فى مصر ولن يتوقف عن العمل، وإنه لا توجد نية لسحب استثماراته من مصر.

وأشار إلى أن مجموعة شركاته هو وإخوته تشكل أكبر مشغل وأكبر دافع للضرائب فى مصر حيث يعمل بمجموعة الشركات أكثر من 200 ألف شخص.

وأكد أنه لا يوجد أى شخص يعمل بمجموعة تلك الشركات ويرغب فى الخروج منها لما توفره من مناخ ملائم للعمل.

إطلاق أول مركز توظيف

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى تم خلاله إعلان شركة «شغلني» -بدعم من المهندس نجيب ساويرس وبالشراكة مع برنامج أعمال مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية - عن إطلاق أول مركز توظيف لـ «شغلني» بمحافظة سوهاج بحضور كل من المهندس نجيب ساويرس ويمنى مصطفى مدير برنامج أعمال مصر.

Advertisements

وأضاف المهندس نجيب ساويرس أنه من الصعب توفير أكثر من 10 آلاف فرصة عمل فى مكان واحد، لكن مركز التوظيف الخاص بشركة شغلني يقوم بذلك.

وأشار إلى أنه يقوم بدعم شركة شغلنى من ماله الخاص وليس من خلال المجموعة وأكد رغبته فى إنشاء مشروع منتج في سوهاج بحيث يوفر فرص عمل لأهل البلد التي ولد بها، مضيفا أنه تحمس للغاية لفكرة إنشاء مركز شغلنى فى سوهاج.

وقال المهندس نجيب ساويرس إنه بالرغم من أن القطاع الخاص يوفر أكثر من 90% من الوظائف فى البلد ولكن التعامل مع القطاع الخاص ليس بوزن الـ 90٪.

وأوضح أنه يجب على الشباب العمل بجد ولا ينفر من الوظيفة وهى مشكلة شباب هذه الأيام، ضاربا مثلا به عندما كان عمره 16 عاما ووافق والده على سفره للخارج فى ألمانيا خلال الإجازة الصيفية ولم يعطه سوى 50 مارك ألمانى فقط وعندما أخبر والده أن المبلغ لا يكفى أسبوعا قال له إن عليه العودة لو نفدت الأموال لكنه قبل العمل بوظيفة غسل الأطباق وفى هذا الوقت اشترى الصحف للبحث عن وظيفة أخرى ووجد وظيفة أفضل وهى (ويتر) موضحا أن عقلية التفكير التى لا تقبل سوى وظائف معينة ترجع إلى التعليم والتربية.

وصرح عمر خليفة، رئيس مجلس إدارة شركة شغلني بأن إطلاق أول مركز توظيف لشغلني بسوهاج والذي سيبدأ العمل به في الأول من يناير هو بمثابة بداية لسلسلة من المراكز التي ستنتشر وتغطى جميع محافظات مصر.

وأشار إلى أن طريقة عمل المركز ستكون عن طريق الإعلان عن الوظائف المتاحة وعلى راغبي العمل أن يملئوا الاستمارة ثم يقومون بإجراء مقابلة مع مسئول التوظيف داخل المركز وفى حالة قبوله يتم تعيينه فورًا.

توفير الالاف من فرص العمل

وأضاف أن المركز سيوفر آلاف فرص العمل للفنيين والإداريين وخدمة العملاء الذين يعملون في مجال الأغذية والسيارات والقطاع العقاري وغيرها، كما يقدم المركز برامج تدريبية لراغبي العمل إضافة إلى خدمات الشمول المالي وتمكين المرأة، مؤكدًا أن اختيار محافظة سوهاج جاء لتوفير فرص عمل لآلاف الشباب بمحافظات صعيد مصر.

وأعربت يمنى مصطفى، مدير برنامج أعمال مصر عن سعادتها بهذه الشراكة مع شركة "شغلني" مما سيتيح فرص توظيف حقيقية للشباب في صعيد مصر خاصة أن برنامج أعمال مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يهدف إلى خلق فرص عمل للشباب والسيدات خاصة في مدن صعيد مصر مع التركيز على القطاعات المستهدفة لبرنامج أعمال مصر وهي اللوجستيات وتكنولوجيات المعلومات والاقتصاد الأخضر والصناعات الإبداعية والثقافية.