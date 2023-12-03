الحد الأدنى لفتح الحسابات في البنك الأهلي المصري

حدد البنك الأهلي تفاصيل الحد الأدنى لفتح الحسابات المتعددة للعملاء.

وأكد البنك الأهلي أن الحد الأدنى لفتح الحساب الجاري بالجنيه المصري 2500 جنيه للأفراد (حاليا) و5000 جنيه للشركات (حاليا)، علما أنه يمكن فتح الحساب الجاري للأفراد والأشخاص الاعتبارية ويمكنكم استخدام دفتر الشيكات في تنظيم المعاملات بالحساب.



وأضاف البنك الأهلي أن حساب التوفير يمكن من سهولة السحب والايداع من وإلى الرصيد في أي وقت بدون حد أدنى أو أقصى، علما بأن الحد الأدنى لفتح حساب التوفير بالجنيه المصري: 3000 جنيه حاليا، والحد الأدنى لاحتساب الفائدة بالجنيه المصري: 3001 جنيه حاليا.



كما يمكن للعملاء فتح حساب من خلال زيارة أقرب فرع من فروع البنك الأهلي داخل جمهورية مصر العربية.



ويمكن حاليا فتح حساب من خلال فروع البنك الخارجية بما يسمح باستلام طلبات فتح الحساب من خلال مكاتب التمثيل والشركات التابعة (البنك الأهلي المصري " المملكة المتحدة " - البنك الأهلي المصري "جوبا" - البنك الأهلي المصري "الخرطوم"- البنك الأهلي المصري "دبي DIFC" ).

وقال البنك الأهلي إنه لربط وديعة يرجى زيارة أقرب فرع من فروع البنك داخل جمهورية مصر العربية أو من خلال خدمة الأهلي نت.

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ودائع البنك الأهلي المصري

وعلى جانب آخر حدد البنك الأهلي الودائع المتاحة حاليًّا من مدة 7 أيام وحتى 7 سنوات، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى لإنشاء وديعة بالجنيه المصري لمدة 7 أيام وأقل من شهر 100 ألف جنيه (حاليًّا) والحد الأدنى لإنشاء وديعة بالجنيه المصري لمدة تزيد عن شهر مبلغ 1000 جنيه.

تحديث البيانات في البنك الأهلي

وقال البنك الأهلي إنه يتم تحديث البيانات للعملاء من خارج مصر من خلال إصدار توكيل مصدق على صحة توقيع العميل من خلال السفارة/القنصلية المصرية بالدولة المتواجد بها ومستوفي تصديقات وزارة الخارجية بمصر.

وأوضح البنك أنه تنص صلاحيات التوكيل على "أحقية الوكيل في تحديث بيانات العملاء لدى البنك الأهلي المصري" علما بأنه لا يتم تحديث رقم الهاتف المحمول و/أو البريد الإلكتروني بموجب التوكيل إلا إذا كانت صلاحيات تنص على تحديث رقم الهاتف المحمول وعنوان البريد الإلكتروني والاشتراك في الخدمات المصرفية الإلكترونية.

بطاقات الائتمان

ويقدم البنك الأهلي خدمات عديدة لعملائه ومنها بطاقات الائتمان المتنوعة لتناسب احتياجات العملاء.

وتشمل قائمة مزايا بطاقات الائتمان في البنك الأهلي ما يلي:

حرية استخدام البطاقة في المشتريات والسحب النقدي في كافة أنحاء العالم.

التسوق عبر الانترنت من خلال خدمة كود الأمن OTP.

سعر عائد مدين شهري 2.2% للبطاقات المضمنة و2.55% للبطاقات الغير المضمنة على المشتريات والسحب النقدي.

أقل حد أدنى للسداد 5% شهريا من رصيد البطاقة الائتمانية.

إمكانية إصدار بطاقات إضافية.

الإدراج التلقائي ببرنامج ال Ahly points.

تقسيط حركات المشتريات والسحب النقدي لفترات تصل إلى 36 شهرا بسعر عائد مدين مميز من خلال خدمة التقسيط عبر الهاتف.

تقسيط المشتريات لمدة تصل إلى 12 شهرا بدون فوائد ضمن مجموعة كبيرة من التجار المتعاقدين مع مصرف البنك الأهلي.