على عكس ما يعتقد المصريون، خبير يتحدث عن صمود الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات خلال 2023

أوشك عام 2023 أن ينتهي، وبالرغم من التحديات الكبيرة التي واجهت اقتصاديات الدول الكبرى، وتجدد الأزمات والأحداث، فإن الاقتصاد المصري استطاع الصمود في مواجهة التحديات، وفقًا لآراء بعض الخبراء.

فكيف استطاع الاقتصاد المصري الصمود وما هي مقومات وعوامل القوة التي عززت من صموده خلال 2023؟

الاقتصاد المصري خلال عام 2023، فيتو

الاقتصاد المصري استطاع الصمود في مواجهة التحديات

يقول رامي زهدي خبير الشئون الاقتصادية الأفريقية، إن الاقتصاد المصري استطاع الصمود في مواجهة التحديات خلال عام 2023، واحتفظ الاقتصاد المصري بأنه الأكثر نموًا في المنطقة رغم التضخم الرهيب ومعاناة المواطن المصري، إلا أن الاقتصاد المصري هو الأكثر ديناميكية في القارة، ما زال يجاهد في مواجهة ظروف نقدية ومالية وتراجع في الاقتصاد العالمي.

الاقتصاد المصري متأثر جدًّا بما يحدث في العالم والذي يشبه الكساد العظيم خلال أزمة عام 1929-1930

وأضاف: في الأساس الاقتصاد المصري متأثر جدًّا بما يحدث في العالم والذي يشبه الكساد العظيم خلال أزمة عام 1929-1930 التي أدت إلى الحرب العالمية الثانية.، ولأن مصر دولة ذات بعد جيوسياسي كبير فهي تعاني في مواجهة هذه التحديات، لأنها كانت وما زالت محور الربط والتواصل خاصة مابين قوي العالم الرئيسية والقارة الإفريقية والمنطقة العربية.

رامي زهدي خبير الشؤون الاقتصادية الأفريقية، فيتو

الاقتصاد المصري يظل من أقوى الاقتصاديات في القارة المنطقة العربية

وتابع: يظل الاقتصاد المصري من أقوى الاقتصاديات في القارة، وفي المنطقة العربية، والشرق الاوسطية، وربما تنوع وقوة الإقتصاد المصري كان أحد أهم دوافع طلب مصر للانضمام لتجمع البريكس، لتصبح مصر إحدى ثلاث دول أفريقية منها دولة ذات عضوية سابقة ودولتين جدد (جنوب أفريقيا، مصر، أثيوبيا)، وإحدى ثلاث دول عربية أعضاء جدد في بريكس بداية من يناير من العام 2024 (الإمارات العربية المتحدة، مصر،المملكة العربية السعودية).

Advertisements

عوامل قوة الإقتصاد المصري في مواجهة التحديات

وأوضح أن قوة الإقتصاد المصري في مواجهة التحديات تكمن في تعدد مصادر الدخل الوطني المصري وتوازن نسبها بالنسبة للاقتصاد الكلي، فمصر دولة أعطيت شيئًا من كل شي، وبالتالي استطاعت مصر التفاعل الجيد مع الظروف الاقتصادية الصعبة خلال العام 2023 لكن بالتأكيد التحديات مازالت قائمة في مواجهة الصمود المصري.