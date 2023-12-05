خبير: عام 2023 الأصعب والأقسي اقتصاديًا علي مصر والقارة الإفريقية منذ عهود طويلة

أيام معدودات ويسدل الستار على عام 2023، ليحتل عام 2023 مرتبة ضمن الأعوام الأكثر قسوة على اقتصاديات الدول الناشئة، شهد العديد من المتغيرات والأحداث التي أثرت على مصر والمنطقة العربية والقارة الأفريقية اقتصاديًا.

الاقتصاد المصري خلال 2023، فيتو

الأصعب والأكثر قسوة علي الإطلاق منذ عهود طويلة

يقول رامي زهدي خبير الشئون الاقتصادية الأفريقية، إنه في عام هو الأصعب علي الإطلاق، نقترب جميعًا من نهاية عام 2023 الذي من وجهة نظري كان الأصعب والأكثر قسوة علي الإطلاق منذ عهود طويلة.

تفاقم مشكلات القارة الإفريقية من مرحلة المزمنة إلى بلا أي أفق للحل على المدى القريب

وأوضح أن خلال 2023 تفاقمت فيها مشكلات القارة الإفريقية لتنتقل هذه المشكلات من مرحلة المشكلات الإقتصادية المزمنة الي مرحلة مشكلات بلا أي أفق للحل علي المدي القريب، والأخطر إن مشكلات القارة الإفريقية في هذا العام تحديدًا، أخذت منعطفا أكثر حدة في اتجاه مشكلات مجتمعية صعبة وأخري ذات صلة بالأمن والسلم والإستقرار في نطاقات جغرافية واسعة ومتعددة من نطاقات القارة الإفريقية

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مرت معظم دول العالم بعام صعب وفي وضع محفوف بالمخاطر

وتابع: بالتأكيد في مصر وأفريقيا ولمنطقة العربية والشرق أوسطية، بل في العالم أجمع علي وجه التقريب، مرت معظم دول العالم بعام صعب وفي وضع محفوف بالمخاطر وسط ارتفاع أسعار الفائدة ومشكلات النقد العالمية وتراكم الديون وفوائد خدمة الديون، وذروة المشهد الصراعي لحرب عالمية اقتصادية لا هوادة فيها.

خرج الاقتصاد العالمي من 2023 في وضع مضطرب مع تباطؤ النمو العالمي

واستطرد قائلًا: يدفع ثمنها دول نامية ساعية للإستقرار وللتنمية ودول ذات اقتصاديات ناشئة، في خضم تباطؤ حاد وطويل الأمد يلحق أضرارًا بالغة بالبلدان النامية، إذ تباطؤ النمو العالمي في عام 2023 إلى 1.7% مقارنة بالمعدل البالغ 3% المتوقع قبل ستة أشهر، بينما خرج الاقتصاد العالمي من عام 2023 وهو في وضع مضطرب.

رامي زهدي، خبير الشئون الاقتصادية الأفريقية، فيتو

أبرز الأحداث المؤثرة خلال عام 2023

وأوضح أن ذلك بفعل الأحداث الضخمة التي شهدها العالم خلال هذا العام، وخصوصًا الحرب الروسية الأوكرانية وتبعات أزمة كورونا، والصراعات المتعددة في أفريقيا خاصة في السودان، ليبيا، اثيوبيا، وعدد من التغيرات السياسية العنيفة في النيجر، الجابون، بوركينا فاسو، وغينيا، بالإضافة الي تجدد عمل آلة الصراع والحرب بين إسرائيل وفلسطين ممثلة في قطاع غزة واجزاء من الضفة الغربية، وصراع عالمي محتدم اقتصادي في شكله ومضمونه وجوهري بين قوي العالم ودول النفوذ العالمي المتنامي،.

الصراع العالمي الاقتصادي ظهر بوضوح في شكل ارتفاع مستمر متصاعد بأسعار السلع الأساسية

وتابع: أن كل ذلك ظهر بوضوح في شكل ارتفاع مستمر متصاعد بأسعار السلع الأساسية كالطاقة والغذاء، فضلًا عن الارتفاع الكبير في نسب التضخم، ولجوء المصارف المركزية إلى رفع مستويات الفائدة ما انعكس ارتفاعًا في معدلات الديون وانهيارًا بأسواق الأسهم العالمية، بالتوازي مع مشكلات العملات العالمية وأبرزها الدولار الأمريكي واليوريو.

تراجع فرص الإستثمار خلال عام 2023

وأضاف أنه في مثل هذه الظروف، تراجعت فرص الإستثمار خلال عام 2023، وتأثرت حركات التجارة البينية بين أفريقيا والعالم وسط تراجع للطلب علي المواد الخام الأولية وهي في الأساس مركز ثقل الاقتصاد الإفريقي الذي يعتمد بنسب كبيرة علي تصدير المواد الخام سواء المعدنية أو الطبيعية.

قوي العالم تراجعت عن تعهداتها بمساعدة أفريقيا في مواجهة الآثار السيئة للتغيرات المناخية

وأشار إلى أنه في ظل انكماش للإقتصاد العالمي تراجعت قوي العالم عن تعهداتها بمساعدة أفريقيا في مواجهة الآثار السيئة للتغيرات المناخية وتعطلت قنوات دعم القارة في ظل تعثر الدول والجهات المناحة اقتصاديا.

عجز ميزانيات وموازنات دول أفريقية عديدة عن الوفاء بسداد الديون

وقال إنه لا يمكن إغفال عجز ميزانيات وموازنات دول أفريقية عديدة عن الوفاء بسداد الديون وفوائد الديون خلال العام 2023، في ظل ارتفاع رهيب في أسعار العملات الأجنبية أثرت علي الأمن الغذائي والطاقي لدول القارة الإفريقية.