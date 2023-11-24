المركزي الأوروبي: نتوقع حدوث ركود اقتصادي بهذه المنطقة
علق نائب محافظ البنك المركزي الأوروبي لويس دي جيندوس، اليوم الجمعة، على معدلات التضخم والنمو الاقتصادي بمنطقة اليورو، خلال الفترة الحالية وسط الأحداث الجارية التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
توقعات بحالة من الركود الاقتصادي بمنطقة اليورو
أوضح جيندوس، أن اقتصاد منطقة اليورو سيشهد حالة من الركود خلال النصف الثاني من العام الجاري 2023, لافتًا إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع بمنطقة اليورو سيكون على الأغلب مشابها للربع الثالث.
المخاطر الاقتصادية تميل إلى اتجاه سلبي
وأضاف، أن الحفاظ على مستويات سعر الفائدة عند معدلاتها الحالية، من الممكن أن تساهم في كبح معدلات التضخم المرتفعة خلال الفترة القادمة، كما أن المخاطر الاقتصادية بالمنطقة تميل إلى الجانب السلبي.
هل ترتفع معدلات التضخم
وأشار نائب محافظ البنك المركزي الأوروبي، إلى أنه من الممكن أن نشهد ارتفاعا مرة أخرى في معدلات التضخم خلال الأشهر القليلة المقبلة.
نحتاج مزيد من الوقت للانتصار على التضخم
وكانت محافظ البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، قد أوضحت أن معركة المركزي الأوروبي للسيطرة على التضخم لم تنته بعد، ولا يزال هناك بعض الوقت حتى يعلن البنك انتصاره.
ونوهت لاجارد، إلى أن البنك المركزي الأوروبي قد أحرز حتى الآن تقدما كبيرا فيما يتعلق بخفض معدلات التضخم من المستويات المرتفعة للغاية التي شهدتها منطقة اليورو خلال العام الماضي وبداية العام الجاري 2023.
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