منافس الأهلي المحتمل، كينو ومارسيلو يقودان قائمة فلومينينسي في كأس العالم للأندية

كأس العالم للأندية، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قائمة نادي فلومينينسي البرازيلي لخوض منافسات كأس العالم 2023 التي تقام في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 12 حتى 22 ديسمبر الحالي.

ويفتتح اتحاد جدة منافسات مونديال الأندية 2023 بمواجهة أوكلاند سيتي يوم 12 ديسمبر، والفائز منهما سيلتقي مع الأهلي يوم 15 من نفس الشهر، قبل أن يتأهل الفائز لمواجهة فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

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قائمة فلومينينسي البرازيلي في كأس العالم للأندية

وجاءت قائمة فلومينينسي بطل أمريكا الجنوبية في كأس العالم للأندية على النحو التالي:

حراسة المرمى: فابيو دیفسون - بيدرو فيليبي - فيتور إيديس

خط الدفاع: مارسيلو - صامویل شافییر - مارلون - جوجا - فيليبي ميلو - نينو - ديفيد براز- ديوجو باربوسا

خط الوسط: تياجو سانتوس - ألكساندر - أندريه - ماتيوس مارتينيلي - باولو جانسو - دانييل سامبايو - جون آرياس - فينيسيوس دي ليما - ماركوس كينو

خط الهجوم: جيرمان كانو - جون كينيدي - يوني جونزاليس.

قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، أعلن بشكل رسمي، قائمة النادي الأهلي المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء.

الدفاع: محمد هاني - أكرم توفيق - خالد عبد الفتاح - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - علي معلول - كريم الدبيس.

الوسط: أليو ديانج - إمام عاشور - مروان عطية - عمرو السولية - أحمد نبيل "كوكا" - محمد مجدي "أفشة" - طاهر محمد طاهر - حسين الشحات - كريم فؤاد.

الهجوم: أنتوني موديست - محمود عبد المنعم "كهربا" - بيرسي تاو.

وكانت فيتو قد نشرت منذ يومين قائمة الأهلي المشاركة في كأس العالم للأندية ولقراءة الخبر اضغط هنا

ويلتقى الأهلى فى أولى مبارياته ببطولة كأس العالم للأندية من الفائز من مباراة اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزلندي يوم 15 ديسمبر الجاري.

كما أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، قائمة الفريق التي تخوض منافسات كأس العالم للأندية لعام 2023 والتي تقام في المملكة العربية السعودية، حيث ينتظر بطل أوروبا مواجهة الفائز من مواجهة أوراوا ريد دياموندز وليون المكسيكي في نصف النهائى.

وشهدت القائمة التي اختارها الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عودة نجم الفريق البلجيكي كيفين دي بروين، بعد الشفاء من الإصابة، حيث سيتواجد رفقة الفريق الإنجليزي في البطولة.

قائمة مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية

وضمت قائمة مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية 2023 كلا من:

حراسة المرمى: إيدرسون - أورتيجا - كارسون.

خط الدفاع: كايل والكر - روبين دياز - جون ستونز - ناثان اكي - اكانجي - جفارديول - جوميز.

خط الوسط: كالفين فيليبس - كوفاشيتش - رودري - كيفن دي بروين - برناردو سيلفا - ماتيوس نونيز - ريكو لويس.

خط الهجوم: فيل فودين - أوسكار بوب - ألفاريز - جيرمي دوكو - جاك جريليش - إيرلينج هالاند.

فيما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، بشكل رسمي، قائمة نادي اتحاد جدة المشاركة في بطولة بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية في الفترة ما بين 12 إلى 22 ديسمبر الحالي.

قائمة اتحاد جدة في كأس العالم للأندية

ويأتي الثنائي أحمد حجازي لاعب المنتخب الوطني والنجم الفرنسي كريم بنزيما على رأس قائمة اتحاد جدة في كأس العالم للأندية، وجاءت القائمة كاملة كالتالي:

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي، عبدالله المعيوف، أسامة المرمش

خط الدفاع: أحمد حجازي، عمر هوساوي، لويز فيليبي، سلطان الفرحان، زكريا هوساوي، مھند الشنقیطي، حسن كادش، أحمد بامسعود، مد الله العليان

خط الوسط: نجولو كانتي، فابينيو، فيصل الغامدي، مروان الشافعي، عبدالرحمن العبود، صالح العامري، إیجور كورونادو

خط الهجوم: جوتا، كريم بنزيما، رومارينيو، عبدالرازق حمدالله

الأندية المشاركة في منافسات كأس العالم للأندية 2023

1- نادي الاتحاد ( بطل الدوري السعودي)

2- نادي أوكلاند سيتي النيوزيلندي ( بطل أوقيانوسيا)

3- نادي ليون المكسيكي ( بطل قارة أمريكا الشمالية)

4- النادي الأهلي المصري ( بطل قارة إفريقيا)

5- نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ( بطل قارة أوروبا)

6- نادي أورأوا ريد دياموندز الياباني ( بطل قارة اسيا)

7- نادي فلومينينسي البرازيلي ( بطل قارة أمريكا الجنوبية)