جوارديولا يعلن قائمة مانشستر سيتي لـ كأس العالم للأندية

كأس العالم للأندية، أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، قائمة الفريق التي تخوض منافسات كأس العالم للأندية لعام 2023 والتي تقام في المملكة العربية السعودية، حيث ينتظر بطل أوروبا مواجهة الفائز من مواجهة أوراوا ريد دياموندز وليون المكسيكي في نصف النهائى.

وشهدت القائمة التي اختارها الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عودة نجم الفريق البلجيكي كيفين دي بروين، بعد الشفاء من الإصابة، حيث سيتواجد رفقة الفريق الإنجليزي في البطولة.

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قائمة مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية

وضمت قائمة مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية 2023 كلا من:

حراسة المرمى: إيدرسون - أورتيجا - كارسون.

خط الدفاع: كايل والكر - روبين دياز - جون ستونز - ناثان اكي - اكانجي - جفارديول - جوميز.

خط الوسط: كالفين فيليبس - كوفاشيتش - رودري - كيفن دي بروين - برناردو سيلفا - ماتيوس نونيز - ريكو لويس.

خط الهجوم: فيل فودين - أوسكار بوب - ألفاريز - جيرمي دوكو - جاك جريليش - إيرلينج هالاند.

فيما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، بشكل رسمي، قائمة نادي اتحاد جدة المشاركة في بطولة بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية في الفترة ما بين 12 إلى 22 ديسمبر الحالي.

قائمة اتحاد جدة في كأس العالم للأندية

ويأتي الثنائي أحمد حجازي لاعب المنتخب الوطني والنجم الفرنسي كريم بنزيما على رأس قائمة اتحاد جدة في كأس العالم للأندية، وجاءت القائمة كاملة كالتالي:

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي، عبدالله المعيوف، أسامة المرمش

خط الدفاع: أحمد حجازي، عمر هوساوي، لويز فيليبي، سلطان الفرحان، زكريا هوساوي، مھند الشنقیطي، حسن كادش، أحمد بامسعود، مد الله العليان

خط الوسط: نجولو كانتي، فابينيو، فيصل الغامدي، مروان الشافعي، عبدالرحمن العبود، صالح العامري، إیجور كورونادو

خط الهجوم: جوتا، كريم بنزيما، رومارينيو، عبدالرازق حمدالله

ومن المقرر أن يواجه اتحاد جدة نظيره أوكلاند سيتي النيوزلندي يوم الثلاثاء المقبل على ملعب "مدينة الملك عبد الله الرياضية" في الدور التمهيدي من مونديال الأندية، وفي حال فوز الفريق السعودي أمام نظيره النيوزلندي، سيواجه الأهلي في ربع نهائي كأس العالم للأندية يوم 15 ديسمبر الجاري.

ومن ناحيته يلتقى الأهلى فى أولى مبارياته ببطولة كأس العالم للأندية من الفائز من مباراة اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي يوم 15 ديسمبر الجاري.

يذكر أن صافرة انطلاق منافسات كأس العالم للأندية والمقامة في المملكة العربية السعودية ستكون بين الاتحاد السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي يوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

الأندية المشاركة في منافسات كأس العالم للأندية 2023

1- نادي الاتحاد ( بطل الدوري السعودي)

2- نادي أوكلاند سيتي النيوزيلندي ( بطل أوقيانوسيا)

3- نادي ليون المكسيكي ( بطل قارة أمريكا الشمالية)

4- النادي الأهلي المصري ( بطل قارة إفريقيا)

5- نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ( بطل قارة أوروبا)

6- نادي أورأوا ريد دياموندز الياباني ( بطل قارة اسيا)

7- نادي فلومينينسي البرازيلي ( بطل قارة أمريكا الجنوبية)