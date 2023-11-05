الأحد 05 نوفمبر 2023
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رياضة

منافس الأهلي المحتمل، فلومينينسي البرازيلي آخر المتأهلين لمونديال الأندية ومواعيد المباريات

كأس العالم للأندية،
كأس العالم للأندية، فيتو

كأس العالم للأندية، أكمل فلومينينسي البرازيلي عقد الفرق المتأهلة إلى كأس العالم للأندية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية في الفترة بين 12 إلى 22 ديسمبر المقبل.

وفاز فلومينينسي بلقب كأس الليبرتادوريس بعد تغلبه على بوكا جونيورز الأرجنتيني بنتيجة 2-1 مساء السبت في نهائي البطولة.

منافس الأهلي المحتمل

وأصبح الفريق البرازيلي آخر الفرق المتأهلة لمونديال الأندية الذي يقام بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية بمشاركة 7 أندية.

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الفرق المشاركة في كأس العالم لأندية 2023


ويشارك في كأس العالم للأندية 2023، مستضيف البطولة، اتحاد جدة (بطل الدوري السعودي)، والنادي الأهلي (بطل دوري أبطال أفريقيا) وليون المكسيكي (بطل كونكاكاف وأمريكا الشمالية) وأوراوا ريد دياموندز الياباني (بطل آسيا) ومانشستر سيتي الإنجليزي (بطل دوري أبطال أوروبا) وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي (بطل أوقيانوسيا) وفلومينينسي البرازيلي (بطل أمريكا الجنوبية).

مواعيد مباريات كأس العالم للأندية

وتبدأ منافسات كأس العالم للأندية يوم 12 ديسمبر المقبل بمواجهة اتحاد جدة ضد أوكلاند سيتي، ويلعب الفائز من هذه المواجهة ضد الأهلي في ربع النهائي يوم 15 ديسمبر المقبل بينما يلتقي أوراوا ريد دياموندز ضد ليون في نفس المرحلة واليوم ذاته.

ويلعب فلومينينسي  بدءًا من نصف النهائي يوم 18 ديسمبر المقبل ضد الفائز من مواجهة الأهلي والصاعد من لقاء الاتحاد وأوكلاند.

ويواجه مانشستر سيتي يوم 19 من الشهر المقبل ضد الفائز من لقاء ليون وأوراوا في نصف النهائي أيضًا.

وتقام المواجهة النهائية يوم 22 ديسمبر المقبل ويسبقها لقاء تحديد المركز الثالث في نفس اليوم.

كأس الليبرتادوريس

وحقق فريق فلومينينسي البرازيلي فوزا مثيرا على حساب نظيره بوكا جونيورز الأرجنتيني، بنتيجة 2-1) ليتوج بطلا لبطولة كأس الليبرتادوريس، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، على ملعب ماراكانا التاريخي.

وتقدم الأرجنتيني جيرمان كانو لفلومينينسي بهدف في الدقيقة الـ36 قبل أن يتعادل لويس أدفينكولا لفريق المدرب خورخي ألميرون بتسديدة من خارج منطقة الجزاء في الشوط الثاني.

وخاض الفريقان شوطين إضافيين بعد التعادل، وفي الدقيقة الـ99 سجل كينيدي هدف الفوز قبل أن يتلقى البطاقة الصفراء الثانية ويُطرد لمبالغته في الاحتفال بالهدف.

وفاز فريق المدرب فرناندو دينيز، الذي يقود منتخب البرازيل بشكل مؤقت، بلقب ليبرتادوريس للمرة الأولى في تاريخه.

وتأهل الفائز باللقب إلى نهائيات كأس العالم للأندية 2023 المقرر إقامتها في السعودية خلال شهر ديسمبر المقبل.

وتأهل بوكا جونيورز إلى المباراة النهائية، بعد احتلاله صدارة مجموعته في دور المجموعات برصيد 13 نقطة، قبل أن يتخطى كلًا من ناسيونال وريسينغ الأرجنتيني وبالميراس البرازيلي في الأدوار الإقصائية.

أما فلومنينيسي فتأهل إلى الدور النهائي، بعد تصدره مجموعته في دور المجموعات متفوقًا على ريفربليت الأرجنتيني، قبل أن يفوز في الأدوار الإقصائية على كل من أرجنتينوس جونيورز الأرجنتيني ثم على أولمبيا في ربع النهائي، وعلى مواطنه إنترناسيونال في نصف النهائي.

مارسيلو يفضل لقب كوبا ليبرتادوريس عن بطولاته مع ريال مدريد

التشكيل الرسمي لنهائي كوبا ليبارتادورس بين فلومينيسي وبوكا جونيورز

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