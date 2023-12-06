أرقام قبل انطلاق كأس العالم للأندية.. الأهلي الأكثر لعبا للمباريات في تاريخ البطولة.. وريال مدريد صاحب الرقم القياسي في الفوز باللقب (فيديو وصور)

كأس العالم للأندية، أيام قليلة تفصلنا عن واحدة من أقوى بطولات الأندية القارية وهي بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية في الفترة ما بين 12 إلى 22 ديسمبر الحالي.

وتشهد بطولة كأس العالم للأندية مشاركة فريقين عربيين وهما الأهلي بصفته حامل لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا، واتحاد جدة السعودي كون البطولة تقام على الأراضي السعودية.

وتنطلق بطولة كأس العالم للأندية بمواجهة اتحاد جدة مع أوكلاند سيتى يوم الثلاثاء المقبل على ملعب "مدينة الملك عبد الله الرياضية" في الدور التمهيدي من مونديال الأندية، وفي حال فوز الفريق السعودي أمام نظيره النيوزلندي، سيواجه الأهلي في ربع نهائي كأس العالم للأندية يوم 15 ديسمبر الجاري.

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وفي السطور التالية نعرض أبرز الأرقام القياسية في بطولة كأس العالم للأندية وأهم المعلومات عن البطولة قبل انطلاقها يوم الثلاثاء المقبل.

الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية، فيتو

تاريخ بطولة كأس العالم للأندية

كأس العالم للأندية هي بطولة كرة قدم دولية أحدثها الاتحاد الدولي لكرة القدم لتعوض مسابقة كأس الإنتركونتيننتال (بطل دوري أبطال أوروبا وبطل كأس ليبرتادوريس)

حيث أعلنت الفيفا في عام 1999 إنشاء بطولة جديدة يشارك فيها كل أبطال الاتحادات القارية (دوري الأبطال) لإضافة نوع من الديمقراطية ومبدأ تكافؤ الفرص لمعرفة أقوى نادي في العالم كل سنة وهو الأمر الذي لم يكن متاحًا في البطولة السابقة التي كانت تعرف فقط مشاركة بطل دوري أبطال أوروبا وبطل كأس ليبرتادوريس، مما جعل الأندية أبطال الاتحادات القارية الأخرى تحتج لدى الفيفا كون لقب أحسن نادي في العالم محصورا بين اتحادين قاريين فقط.

أقيمت أول نسخة لكأس العالم للأندية في عام 2000 ولم تقم ما بين 2001 و2004 بسبب انهيار شركة الفيفا التسويقية، وتقام البطولة كل سنة منذ 2005. واستضاف البطولةَ البرازيل واليابان والإمارات والمغرب وقطر.

كأس العالم للأندية، فيتو

ريال مدريد الأكثر فوزا بكأس العالم للأندية

يعد ريال مدريد الأكثر حصدا لبطولة لكأس العالم للأندية برصيد 5 ألقاب وبرشلونة صاحب المركز الثانى برصيد 3 ألقاب، ثم فريق بايرن ميونخ الذى حصد اللقب مرتين فى تاريخه متساويا مع فريق كورينثيانز البرازيلي.

ونجحت 7 أندية أخرى فى التتويج بلقب كأس العالم للأندية مرة واحدة فقط وهى: ليفربول، تشيلسي، ميلان، إنتر ميلان، مانشستر يونايتد، إنترناسيونال وساو باولو.

توني كروس الأكثر فوزا بالبطولة

أكثر لاعب تحقيقًا لكأس العالم للأندية هو اللاعب الألماني توني كروس برصيد ستة مرات بواقع 5 مع ريال مدريد ومرة وحيدة مع بايرن ميونخ.

الأهلي الأكثر استقبالا للأهداف في تاريخ البطولة

يعد النادي الاهلي الأكثر استقبالا للأهداف في تاريخ كأس العالم للأندية بواقع استقبال 22 هدفا.

الأكثر تسجيلا للأهداف في كأس العالم للأندية

يحمل كريستيانو رونالدو الرقم القياسي في عدد الأهداف المسجلة من لاعب واحد في تاريخ كأس العالم للأندية بواقع سبعه أهداف، يتبعه كل من ليونيل ميسي ولويس سواريز كل منهم خمسة أهداف ثم دنيلسون وأبوتريكة وسالم الدوسري حيث سجل كلا منهم أربعة أهداف.

أبو تريكة، فيتو

جوارديولا وكارلو أنشيلوتي

يعد كلا من بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي وكارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد هم المدربان الوحيدان اللذان فازا بثلاثة بطولات كأس عالم للأندية.

القيمة التسويقية للأندية المشاركة في كأس العالم للأندية

مانشستر سيتي الإنجليزي 1.26 مليار يورو

اتحاد جدة 114.43 مليون يورو

فلومينينسي البرازيلي 77.30 مليون يورو

ليون المكسيكي 38.80 مليون يورو

الأهلي 30.45 مليون يورو

أوراوا الياباني 19.35 مليون يورو

أوكلاند سيتي النيوزلندي 5.33 مليون يورو.

الأهلي الأكثر لعبا للمباريات في تاريخ البطولة

يحتل الأهلي صدارة الأندية الأكثر خوضا للمباريات في تاريخ كأس العالم للأندية بواقع 22 مباراة، بفارق 6 مباريات أمام أوكلاند سيتي، أقرب ملاحقيه.

كما يعد الأهلي أكثر الأندية العربية مشاركة في كأس العالم للأندية ويأتي في الوصافة الهلال السعودي ثم الترجي والاتحاد والرجاء والوداد البيضاويان والسد القطري.

الأهلي في كأس العالم للاندية، فيتو

المشاركة التاسعة للأهلي بكأس العالم للأندية

ويشارك الأهلي في البطولة للمرة الرابعة على التوالي والتاسعة في تاريخ القلعة الحمراء وفي السطور التالية نعرض مشاركات الأهلي في تاريخ كأس العالم للأندية.

كأس العالم للأندية باليابان 2005

وحصد الأهلي المركز السادس والأخير في المشاركة الأولى له في بطولة كأس العالم للأندية عام 2005 في البطولة التي أقيمت في اليابان، حيث خسر مباراتين الأولى كانت أمام اتحاد جدة السعودي بهدف نظيف ثم أمام فريق سيدني الأسترالي بهدفين مقابل هدف.

كأس العالم للأندية باليابان 2006

ونجح الأهلي في ثاني مشاركاته بالمونديال، في حصد المركز الثالث في عام 2006 بالبطولة التي أقيمت في اليابان، حيث فاز على فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي بهدفين دون رد ثم خسر أمام فريق إنترناسيونال البرازيلي بهدفين مقابل هدف وفاز بعدها أمام فريق كلوب أمريكا المكسيكي بهدفين مقابل هدف.

كأس العالم للأندية اليابان 2008

وعاد الأهلي إلى المركز السادس والأخير مرة أخرى في ثالث مشاركاته بالمونديال في عام 2008 التي أقيمت في اليابان حيث خسر أمام فريق باتشوكا المكسيكى برباعية مقابل هدفين ثم خسر أمام فريق ديلاند يونايتد الأسترالي بهدف نظيف.

كأس العالم للأندية باليابان 2012

وحصد الأهلي المركز الرابع في بطولة كأس العالم للأندية باليابان عام 2012 وذلك في رابع مشاركاته بالمونديال حيث فاز على فريق هيروشيما الياباني بهدفين مقابل هدف ثم خسر أمام فريق كورنيانز البرازيلي بهدف نظيف وخسر أمام فريق مونتيري المكسيكي بهدفين دون رد.

كأس العالم للأندية في المغرب 2013

وحصل الأهلى على المركز السادس في نسخة عام 2013 التي أقيمت في المغرب في خامس مشاركته بالمونديال حيث خسر أمام فريق جرانيد الصينى بهدفين نظيفين ثم خسر أمام فريق مونتيري المكسيكي بخماسية مقابل هدف.

كأس العالم للأندية في قطر 2021

وحصد الأهلي المركز الثالث فى بطولة كأس العالم للأندية في قطر 2021، حيث فاز على فريق الدحيل القطري بهدف نظيف ثم خسر أمام فريق بايرن ميونيخ الألماني بهدفين نظيفين وفاز على فريق بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح بنتيجة 3-2.

كأس العالم للأندية في الإمارات 2022

وحصد الأهلي المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية الإمارات 2022 حيث فاز على فريق مونتيري المكسيكي بهدف نظيف ثم خسر أمام فريق بالميراس البرازيلي بهدفين نظيفين وفاز على فريق الهلال السعودي برباعية نظيفة.

كأس العالم للأندية المغرب 2023

وحصد الأهلي المركز الرابع في بطولة كأس العالم للأندية المغرب 2023 حيث فاز فاز على فريق أوكلاند سيتي النيوزلندي بثلاثية نظيفة في الدور الأول ثم فاز على فريق سياتل ساوندرز الأمريكي بهدف نظيف في الدور ربع النهائي قبل أن يخسر أمام ريال مدريد الإسباني برباعية مقابل هدف في لقاء الدور نصف النهائي ثم خسر أمام فريق فلامنجو البرازيلي بنتيجة 4-2 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

جوائز النسخة القادمة في كأس العالم للأندية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عبر موقعه الرسمي عن زيادة قيمة الجوائز المخصصة لبطولة كأس العالم للأندية في نسختها القادمة، والمقرر إقامتها في مدينة جدة السعودية.

وخصص الاتحاد الدولي جائزة مالية قيمتها 5 ملايين دولار للفريق البطل، أما الوصيف فيحصل على 4 ملايين دولار.

ويحصل الفريق صاحب المركز الثالث على مليونين ونصف المليون دولار، ومليوني دولار للفريق صاحب المركز الرابع، بينما يحصل صاحب المركز الخامس على مليون ونصف المليون دولار، وصاحب المركز السادس على مليون دولار، وينال صاحب المركز السابع والأخير على نصف مليون دولار.