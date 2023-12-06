هل القانون يحمي الزوج من العنف مثل الزوجة؟ باحث قانوني يجيب

مازالت حملة ال 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة مستمرة لنشر الوعى حول منع العنف ضد المرأة بكافة أشكاله حفاظا على مجتمع قوى ومتحضر.

ويظن الرجال أن القانون كفل حماية الزوجات فقط من العنف الأسري، لذا انتشرت جرائم العنف ضد بعض الأزواج خاصة فى الآونة الأخيرة.

ويقول يحيى عبدالله يحيى المحامى والباحث القانوني/ إن قضايا العنف الأسرى أصبحت ظاهرة تتزايد بشكل كبير يعانى منها المجتمع وبصفة خاصة جرائم العنف ضد الزوجات والتى كفلها القانون بفرض العقوبات الرادعة للحد من هذه الظاهرة، ولكن قد يعتقد البعض بأن القانون قد كفل الحماية للزوجات فقط حال تعرضهن لاعتداء جسدى من قبل أزواجهن ولكن الحقيقة فإن القانون قد كفل الحماية الكاملة لأى شخص يتعرض لإيذاء أو إعتداء بدني.

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القانون كفل حماية الأزواج من ضرب الزوجات

وأضاف يحيى، أن الحماية التى كفلها القانون للحفاظ على الجسد من أي مساس به قد يؤدى إلى الإخلال بوظائفه الحيوية، وهذا مبدأ قانوني هام يسمى معصومية الجسد

وكما كفل القانون عقوبة للزوج حال قيامة بالاعتداء على زوجته بالضرب فانه ايضًا كفل للزوج حماية حال إن قامت زوجته بالإعتداء عليه بالضرب، فالقانون نظر فى واقعة الضرب نظرة مجردة دون تحديد ماهية الشخص الذى يقوم به فجريمة الضرب قد تمثل جنحة وقد تصبح جناية، فقد يصبح الضرب جنحة وذلك وفقًا لنص المادة ٢٤٢ من قانون العقوبات بشأن الضرب البسيط وهو الذى يعنى الضرب الذى لا ينتج عنه عجز عن الأشغال أو المرض مدة لا تجاوز ٢٠ يومًا ويعاقب القانون مرتكب هذا الجرم بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تجاوز ١٠ جنيهات.

يحيى عبدالله يحيى، فيتو

عقوبة ضرب الأزواج

وتابع، وإذا كان الضرب جسيما فوفقًا لنص المادة (٤١ عقوبات) التى عرفت الضرب الجسيم بأنه الضرب الذى ينتج عنه عجز عن الأشغال أو المرض مدة تجاوز ٢٠ يوما وعقوبته الحبس مدة لا تزيد عن عامين وبغرامة ٢٠ جنيها مصريا، وقد تصبح جريمة الضرب تمثل جناية اذا ما تسببت فى عاهة مستديمة او تسببت فى موت الزوجة فقد نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات على أنه: "كل من أحدث بغيره جرحًا أوضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين وقد تصل العقوبة الى السجن مدة عشرة سنوات إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 سنين إلى 10 سنين.