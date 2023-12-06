نقابة الصحفيين تناقش كيفية نبذ صور العنف ضد المرأة اليوم

أعلنت لجنة المرأة في نقابة الصحفيين عقد صالونها الأسبوعى الخامسة مساء اليوم لمناقشة كيفية تكوين اتجاهات وسلوكيات إيجابية، ونبذ صور العنف المختلفة ضد المرأة، وذلك فى إطار حملة الـ 16 يومًا لمناهضة العنف ضد الفتيات والنساء.

ويستضيف الصالون، الكاتبة الصحفية علا الشافعى، رئيس تحرير اليوم السابع، وهبة كامل شاروبيم، عضو مجلس الشيوخ، ومنال عبد العزيز، رئيس الإدارة المركزية بوزارة العمل، وسناء السعيد، عضو مجلس النواب، والكاتبة الصحفية حنان عبد القادر، مدير تحرير جريدة "المساء"، وعضو المجلس القومى للمرأة، والدكتورة منى الحديدى، أستاذ علم الاجتماع بجامعة حلوان، ومى صالح، مؤسسة المرأة الجديدة، وانتصار السعيد، مؤسسة القاهرة.

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حريات الصحفيين تساند الإعلامية قصواء الخلالي

يذكر أن لجنة الحريات في نقابة الصحفيين كانت قد أدانت ما تعرض له برنامج "المساء مع قصواء" من قمع إلكترونى للحريات الصحفية والمهنية، من قبل شركة ميتا، المالكة لموقع فيس بوك بعد أن قامت بحذف كُلّى وكامل، للبث الإلكترونى المباشر لحلقة - الأحد ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣م - من البرنامج.

كما حدث انتهاك آخر بالسطو على الصفحة الرسمية لمقدمة البرنامج الإعلامية قصواء الخلالى، وتغيير اسم الصفحة، والاستيلاء على كل ما يتعلّق بالبرنامج عبر فيس بوك، بالإضافة لتلقّى فريق البرنامج رسائل تحذيرية فى سلسلة متتالية من ممارسات القمع لحرّية الصحافة والإعلام طبقًا لما جاء فى بيانها.

وأكدت اللجنة أن ما يجري يعد امتدادًا للقمع الإلكترونى الذى تمارسه منصات التواصل الاجتماعى ضد المحتوى العربى والفلسطينى، وهو القمع الذى تصاعد منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى".

وشددت اللجنة على إدانة ما تمارسه هذه المنصات من خلال "خوارزميات القمع"، و"الديكتاتوريات الإلكترونية" المنحازة للكيان الصهيونى، وتعتبر ما يجرى مشاركة ضمنية فى جريمة قتل المدنيين، والأطفال فى غزة منذ ٧ أكتوبر الماضى.

وأعلنت اللجنة تضامنها مع القائمين على البرنامج ضد التهديدات، التى تلقوها من شركة ميتا، التى هددتهم بعدم انتهاك المعايير "المجهولة" لـ ٧ أكتوبر مجددًا، وإلا ستتخذ المزيد من الإجراءات ضد البرنامج مع عدم عودة بث البرنامج المباشر المحذوف.

انتهاكات فيس بوك ضد حريات الصحفيين

وجددت لجنة الحريات في نقابة الصحفيين رفضها لكل ما يحدث من تعديّاتٍ صارخة، وضغوطٍ جسيمة على حقوق الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين، والمصريين والعرب، أثناء نقلهم للحقيقة حول ما يتعرض له الصحفيون والأطقم الطبية، والمدنيون، والأطفال والنساء من استهداف مباشر من قبل جيش الاحتلال الصهيونى.

وشددت اللجنة على رفضها للمعايير المنحازة للصهاينة، التى وضعتها شركة "ميتا" المالكة لموقع فيس بوك، والتى ترفض بها السماح لأى شخص؛ بالحديث عن حق أطفال فلسطين فى الحياة، أو فى دخول المزيد من المساعدات لهم، أو فى وصف ما حدث ضدّهم بأنه إبادة جامعية، وتهجير قسرى، وتطهير عرقى.