المتحف المصري بالتحرير يحتفل باليوم العالمي للطفل والقضاء على العنف ضد المرأة

نظم القسم التعليمى بالمتحف المصري بالتحرير برنامجًا تعليميًا لأطفال المدارس على أسبوع لطلاب المدارس من المراحل العمرية المختلفة، وذلك على هامش الاحتفال باليوم العالمي للطفولة والذي يوافق 20 نوفمبر من كل عام.

وأوضح الدكتور على عبد الحليم مدير عام المتحف المصري أن البرنامج تضمن تنظيم عدة جولات إرشادية عامة داخل المتحف لمختلف المدارس تم خلالها تعريف الطلاب بالطفولة في الحضارة المصرية القديمة وأهميتها مع التركيز على أهم القطع المعروضة التي تناولت الطفل والأسرة المصرية القديمة، بالإضافة إلى تنظيم زيارة لمتحف الطفل بالمتحف، وتنفيذ ورش فنية تعليمية متنوعة وذلك بالتعاون مع طلاب كلية التربية الفنية بجامعة حلوان.

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اليوم العالمي للطفولة

وفي سياق متصل أشار مدير عام المتحف إلى أن القسم التعليمي نظم كذلك برنامجًا تعليميًا للطلاب المتفوقين بجامعة المنوفية وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة لتنشيط السياحة على هامش اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة والذي يوافق 25 نوفمبر من كل عام، تتضمن تنظيم جولة إرشادية هدفت إلى إلقاء الضوء على مكانة ودور المرأة في الحضارة المصرية القديمة من خلال مجموعات المتحف المصري.

مشاركة المتحف المصري بالتحرير في المناسبات

وأكد مدير عام المتحف حرص المتحف على الاحتفال بمثل هذه المناسبات والتي تأتي فى إطار الدور التعليمي والمجتمعي الذى تقوم به المتاحف المصرية كونها مؤسسات هامة تعمل على خدمة المجتمع المحلي وتقوم بمساندة المؤسسات التعليمية، لافتا إلى أن دور المتاحف ورسالتها لا تقتصر فقط على كونها مكان بعرض القطع الاثرية ولكنها عناصر فعالة فى العملية التربوية.

مبادرة لسان مصري

وأطلق المتحف المصري بالتحرير مبادرة تحت عنوان "لسان مصري" لإعادة إحياء مدرسة اللسان المصري القديم، وذلك بالتعاون مع مؤسسة لسان مصري.

وأوضح الدكتور على عبد الحليم مدير عام المتحف المصري بالتحرير، أن المبادرة تتضمن سلسلة من الندوات والمحاضرات والفعاليات تهدف إلى حماية التراث المكتوب والمحكي الذي وصل إلينا من مصر القديمة وذلك من خلال ملء الفجوة المعرفية بين مصر القديمة والمعاصرة من خلال معلومات علمية موثوقة من مصادر علم المصريات بلغة واضحة ومبسطة.

ويأتي ذلك من خلال إحياء مدرسة اللسان المصري القديم التي تعود جذورها إلى كل من عالمي المصريات هنري بروكش وتلميذه أحمد باشا كمال وكان مقرها بالمتحف المصري والتي كان قد تخرج منها عدد كبير من الأساتذة على رأسها الدكتور محمود حمزة أول مدير مصري للمتحف المصري بالتحرير كما كانت النواة الأولى لمدرسة المتحف المصري بالتحرير وهي الآن تعود إلى بيتها الأول لتكون منارة لعلم المصري.