قومي المرأة ينظم ندوة حول خطورة العنف الرقمي على النساء

عقد المجلس القومى للمرأة ندوة افتراضية تحت عنوان "التحول الرقمي والممارسات العنيفة ضد النساء فى مجال التعليم"، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وذلك فى إطار حملة الـ 16 يوم من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة، والتي يطلقها المجلس القومي للمرأة تحت شعار "كوني"،

خطورة العنف ضد المرأة

وفي كلمته خلال افتتاح الندوة، قال الدكتور أحمد زايد عضو المجلس القومي للمرأة ومقرر لجنة التعليم بالمجلس وعضو مجلس الشيوخ عن خطورة العنف ضد المرأة فى ظل التحول الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى التأثير لهذه المواقع فيما يخص العنف الموجه ضد الطلاب والعنف داخل المدارس أو العنف بشكل عام.

Advertisements

وطالب بدراسة تنامى العنف فى وسائل التواصل وتأثيرها فى المدارس وظاهرة التنمر وصوره المتنوعة وتنامى ظواهر العنف داخل المدارس وبين الطلاب أنفسهم.

واستعرضت الدكتورة سامية قدرى العنف الممارس عبر الفضاء الرقمي، قائلة:فى الفضاء الرقمي يمارس عنف مختلف كل الاختلاف عن العنف المرئي الواضح الذي يمكن التعاطي معه فهو صورة من صور العنف الخفى الذى من الممكن أن نطلق عليه كما أطلق عليه فى علم الاجتماع الفرنسى عنف رمزى لا يمكن ملاحظته أو ملاحقته.

وتابعت: أصبح العالم بأكمله يهتم بالتحول الرقمى فى ظل الممارسات العنيفة التي تتم من خلاله وخاصة الممارسات التي تتم ضد النساء.

وفى كلمتها تحدثت الدكتورة رباب الششتاوى أخصائية العنف النفسي والأستاذ غير المتفرغ بأكاديمية ناصر العسكرية وعضو لجنة التعليم، عن الحماية من العنف النفسي فى الفضاء الافتراضي والعالم الواقعي، موضحة أن الأجيال الجديدة تعاني من نوع جديد من العنف لم يسبق أن تواجد من قبل بسبب وجود الفضاء الرقمي.

العنف ضد المرأة، فيتو

خطورة العنف الرقمي

وحذرت الدكتورة منى الحديدي عضو لجنة التعليم أستاذ علم الاجتماع المساعد بقسم الاجتماع من خطورة العنف الرقمى بوصفه أحد الأشكال المستحدثة للعنف الممارس ضد المرأة خاصة فى التكنولوجيا الكبيرة التى نعيشها الآن، وضرورة معرفة أوجه الاختلاف بين كافة أشكال العنف والعنف التقليدى الذى يتم ممارسته سواء فى الأسرة أو فى المجال العام ومعرفة حكم المعاناة التى من الممكن أن تتعرض لها المرأة من خلال استخدام او من خلال تعرضها لأشكال العنف، وما هي الآليات التي من خلالها نستطيع الحد من هذه المعاناة.

وشددت "الحديدى" أن اختيار قضية العنف ضد المرأة فى الفضاء الرقمي والحديث عن دلالاته وآلياته أمر مهم للغاية، مؤكدة أن قضية العنف ضد المرأة هى ظاهرة عالمية ومتجددة أيضا وهى أكثر الانتهاكات الحقوقية انتشارًا على مستوى العالم.



وكشفت عن خطورة المتحرش الإلكتروني، فالمتحرش يكون شخص افتراضي عكس المتحرش الواقعى، فيصعب ملاحقته أو مواجهته فهو مجهول الهوية ويتوارى خلف قناع من الأسماء المستعارة ومن الهوية المنتحلة.

وتناولت مريم حسين المحامية بمكتب شكاوى المرأة بالمجلس دور المكتب ونظام الإحالة الوطنى واختصاصات المكتب والتى تتعلق بتلقى الشكاوى ودراستها.

جاء اللقاء بحضور الدكتور أحمد زايد عضو المجلس القومى للمرأة ومقرر لجنة التعليم بالمجلس وعضو مجلس الشيوخ، والدكتورة سامية قدرى عضو لجنة التعليم وأستاذ علم الاجتماع بكلية البنات، والأستاذة الدكتورة منى الحديدي عضو لجنة التعليم أستاذ علم الاجتماع المساعد بقسم الاجتماع، و الدكتورة رباب الششتاوى عضو لجنة التعليم والأستاذ المتفرغ بأكاديمية ناصر العسكرية، والدكتورة هبة عاطف عضو لجنة التعليم ومدرس إدارة الأعمال بالجامعة المصرية، والدكتورة الشيماء إسماعيل عضو لجنة التعليم وأخصائى ثان بالتعليم والأستاذة، ومريم حسين المحامى بمكتب شكاوى المرأة.