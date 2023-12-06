قناع طبيعي لنضارة وتفتيح البشرة فى 5 دقائق

نضارة البشرة من الأمور التى تجعل الفتيات مميزة وذات إطلالة مميزة وجذابة لذا تهتم الفتيات كثيرا بتعزيز نضارة البشرة حفاظا على جمالهن.

ونضارة البشرة تحتاج الإكثار من تناول الخضروات والفاكهة الطازجة وشرب الماء الوفير مع تطبيق بعض الوصفات الطبيعية على البشرة.

قناع طبيعي لنضارة وتفتيح البشرة في 5 دقائق

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، قناع طبيعي لنضارة وتفتيح البشرة في 5 دقائق فقط.

المكونات:-

جل بذور الكتان

ملعقة لبن بودر

ملعقة قهوة

الطريقة:-

أولا نحضر جل بذور الكتان، حيث نخلط ملعقتين من بذور الكتان مع كوب ماء ونرفعهم على النار حتى الغليان.

ثم نهدئ النار ونترك الخليط يغلى حتى يتحول إلى جل.

ثم نصفيه ساخنا ونترك الجل يبرد ويغلظ قوامه.

ثم نحضر بولة عميقة ونضع بها المكونات الجافة ونخلطها معا جيدا.

ثم نضيف جل بذور الكتان تدريجيا مع التقليب حتى نحصل على قوام كريمي متجانس وناعم وخالى من أى تكتلات.

ثم نفرد القناع على البشرة ونتركه لمدة 15 دقيقة.

ثم نغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر ونجففه ونرطبه.

نكرر الوصفة مرتان اسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.

قناع طبيعي لنضارة وتفتيح البشرة في 5 دقائق فقط، فيتو

خطوات بسيطة يجب اتباعها حفاظا البشرة من العيوب

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية بها.

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- الاهتمام بتنظيف البشرة.

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة.

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

– استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام الكريم المرطب ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساسًا، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم.

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.