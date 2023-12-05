يارا جبران، من هي توفيقة في مسلسل زينهم؟

مسلسل زينهم، لفتت الفنانة يارا جبران الأنظار بشخصية توفيقة التي تجسدها في أحداث مسلسل زينهم، وما لا يعرفه الكثيرون أنه ليس عملها الأول بل أن يارا قد ظهرت من قبل في أكثر من عمل.

من هي يارا جبران

ويارا جبران هي ممثلة مصرية، درست في كلية الإعلام والمسرح في الجامعة الأمريكية في القاهرة وتخرجت عام 2004، كانت بدايتها في المسرح حيث شاركت في العديد من المسرحيات أثناء سنوات دراستها بالإضافة إلى العديد من الأعمال في المسرح المستقل.

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كان أول أعمالها السينمائية في فيلم "حريم كريم" عام 2005، ثم شاركت في الفيلم القصير “بيت من لحم”، وشاركت أيضًا في الفيلم القصير "زيارات يوم شتوي" وفيلم "ملك وكتابة".

وعام 2007 شاركت بدور في مسلسل "لحظات حرجة" كما شاركت في فيلم “الجزيرة”، وفي عام 2008 شاركت في فيلم "جنينة الأسماك" مع النجمة هند صبري ومن إخراج يسري نصر الله، كما شاركت في فيلم "678"، مسلسل "عرض خاص" ومسلسل "لحظات حرجة" الجزء الثاني، وشاركت بدور مميز في مسلسل ليه لأ ٢ مع النجمة منة شلبي.

ثلاثية توفيقة وحسني وحفني

ساهمت عدة عوامل في نجاح مسلسل زينهم ولعل أبرز هذه العوامل ثلاثية توفيقة وحفني والشيخ حسني، هؤلاء الثلاثة الذين يعملون في المشرحة والقادرين على إضفاء البهجة على المشاهد رغم قتامة أجواء المشرحة.

ولكل منهم شخصية مميزة فحفني “ ياسر عزت” رجل بلا ضمير يستقبل الحالات وقد نزعت رهبة الموت من صدره بعدما اعتاد رؤية الأموات واعتاد كذلك العيش بينهم، بل وصل به الأمر لأن يسرق منهم بعض الأشياء كلما أتيحت له الفرصة حتى يتمكن من استكمال المنزل الذي يبنيه في “البلد” وتسانده دوما توفيقة “ يارا جبران” في سرقاته خاصة أن الأخيرة تعاني في ظل غياب زوجها ووجود أبنائها وتعدد احتياجاتهم، ويجسد حفني وتوفيقة ثنائي متميز في المشاهد التي تجمع بينهما.

أما الشيخ حسني “ أسامة أبو العطا” فإنه ذلك الرجل المسئول عن “تغسيل” الموتى رغم أنه في الأصل حداد ولكن القدر ساقه إلى هذه المهنة بعدما أصيب بالعمى.

ولكل شخصية من الشخصيات الثلاثة مميزات تجعل الابتسامة تطل على الوجوه بمجرد ظهورهم على الشاشة، وبالرغم من كونهم شخصيات ثانوية إلا أنهم بموهبتهم أثبتوا أن الموهبة تفرض نفسها رغم كل شيء.

أبطال مسلسل زينهم

مسلسل "زينهم" من بطولة أحمد داود، كريم قاسم، وسلمى أبو ضيف، وعدد من النجوم الآخرين، ومنهم عماد رشاد ومحمد أبو داود وسلوى محمد علي، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج يحيى إسماعيل، ومأخوذ عن رواية أصدقائي الموتى شكرا للدكتور محمد جاب الله.