الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

تفاصيل ترأس كامل الوزير للجمعية التأسيسية لشركتي جرجوب وبرنيس

الفريق كامل الوزير
الفريق كامل الوزير وزير النقل،فيتو

ترأس الفريق كامل الوزير وزير النقل اجتماع  الجمعية العامة التأسيسية الأولي لشركة ميناء جرجوب البحري حيث تم اعتماد عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة التي  يساهم بها كل من ( الهيئة العامة لميناء الإسكندرية 40%  - هيئة ميناء دمياط  30% - الشركة القابضة للنقل البحري والبري 30%  ) واعتماد (تشكيل مجلس ادارة الشركة – اختيار مراقب الحسابات – المستشار القانوني ) للشركة  التي تم انشائها بغرض إدارة وتشغيل وصيانة وتطوير ميناء جرجوب البحري بمرسى مطروح 

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 وكذا أي موانئ أخرى أو محطات لتداول البضائع والحاويات أو أرصفة بحرية داخل مصر أو خارجها، بالاضافة الى تقديم ومزاولة كافة الخدمات اللوجستية والأنشطة المرتبطة بالنقل البحري والمكملة له.

واشار وزير النقل الى أن انشاء هذه  الشركة ياتي في  إطار تنفيذ المخطط الإستراتيجي للدولة  وتنمية اقليم مطروح حيث سيتكامل عمل هذه الشركة مع ما تقوم الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل بشأن أعمال التنمية والشراكة الاستراتيجية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بجرجوب  والتي تشمل منطقة لوجستية  صناعية وميناء جرجوب البحري وحيث يدخل ميناء جرجوب ضمن  الممر اللوجيستي (الاسكندريه/ جرجوب / السلوم)

لشركة ميناء برنيس البحري 

كما ترأس وزير النقل اجتماع الجمعية العامة التأسيسية الأولي لشركة ميناء برنيس البحري حيث تم اعتماد عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة والتي يساهم بها كل من ( الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر 40% - الهيئة العامة لميناء دمياط 30%  - الشركة القابضة للنقل البحري والبري 30%  ) واعتماد (تشكيل مجلس ادارة الشركة – اختيار مراقب الحسابات – المستشار القانوني ) للشركة  التي تم انشائها بغرض إدارة وتشغيل وتطوير ميناء برنيس البحري، وكذا صيانة وإدارة وتشغيل الموانئ والأرصفة البحرية وممارسة كافة الأنشطة المتعلقة بالنقل البحري من خدمات نقل للبضائع والتخزين وتداول الحاويات والبضائع بانواعها خاصة وان ميناء برنيس البحرسيساهم فيزيادة حركة الصادارات والواردات مع كل من صعيد مصر والدول الافريقية لما يتمتع به من موقع متميز وذلك بالتزامن مع التطوير المخطط لطريق برنيس / اسوان  

تطوير كافة الموانئ المصرية

صرح وزير النقل ان انشاء هاتين الشركتين يأتي في اطار تنفيذ توجيهات  الرئيس  عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير كافة الموانئ المصرية وتعظيم الاستفادة من قطاع النقل البحري لجعل مصر مركزًا عالميًا للتجارة واللوجيستيات وفي اطار ماتقوم به وزارة النقل من مشروعات قومية بكافة القطاعات ومن بينها ما يخص قطاع النقل البحري من توسع بالارصفة والموانئ اللوجيستية والمحطات متعددة الاغراض وانشاء كيانات بحرية قوية من خلال تأسيس شركات جديدة لها القدرة على التنافسية والتي سيكون لها المردود والعائد الاقتصادي على الاقتصاد المصري وكذلك في اطار ماتقوم به الوزارة من إجراءات وآليات متنوعة لجذب الخطوط الملاحية لضمان وصول وتردد أكبر عدد ممكن من السفن العالمية  علي الموانئ المصرية ومضاعفة طاقة تشغيل الموانئ والتوسع في تجارة الترانزيت

جدير بالذكر انه فيما يتعلق بميناء جرجوب البحري فقد تم التخطيط لإنشاء أرصفة جديدة بطول 14 كم وعمق 17 متر وساحات تداول 7 كم2 بمساحة كلية 10 كم2 وجاري إنشاء حاجز الأمواج الرئيسي بطول 3050 متر وتم الإنتهاء من (إنشاء رصيف الحاويات بطول 970 متر-  إنشاء ارصفة البضائع العامة بطول 360 متر و670 متر-  إنشاء حاجز الأمواج الشرقي بطول 2770 متر )


كما تم الإنتهاء من إنشاء رصيف متعدد الأغراض بطول 700 متر ( 200 متر ركاب و500 متر بضائع عامة ) وتم الإنتهاء من إنشاء رصيف حاويات بطول 500 متر وغاطس 18 متر بميناء  برنيس البحري

 

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