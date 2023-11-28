السكك الحديدية تدرس توطين صناعة القطارات بالتعاون مع المجر.. تفاصيل صفقة الـ 1350 عربة.. والشراكة المصرية المجرية توفر ملايين الدولارات

تعمل الهيئة القومية للسكك الحديد على توطيد العلاقات بين الهيئة وبين المجر لتنمية العلاقات المشتركة بين الطرفين خلال الفترة القادمة فى ظل الرغبة القوية من المجر للتوسع فى صناعات السكك الحديد والعمل على توطين العلاقات بين المجر والسكك الحديد خلال الفترة القادمة

وأكد كامل الوزير، وزير النقل أن الدولة نجحت فى توفير الدولارات من خلال صفقة العربات مع المجر، موضحا أنه تم التعاقد مع المجر على تصنيع 500 عربة سكك حديدية مختلفة الدرجات فى مصر.

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وقال: اتفقنا مع المجر على تصدير عربات القطار فى حالة وجود مشترٍ من أجل توطين صناعة النقل فى مصر، وتوطين صناعة النقل فى مصر يوفر 6 مليارات دولار، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب".

وأضاف: "الوحدات المتحركة للقطار السريع تصل تكلفتها 7.5 مليار دولار"، موضحا أن رئيس شركة ألستورم وعد الرئيس عبد الفتاح السيسي بإقامة مجمع مصانع لإنتاج احتياجات السكك الحديدية فى مصر.

وأوضح أن كل مدخلات النقل سيتم تصنيعها في مصر، وستوفر ملايين فرص العمل، كما أن ألستورم الفرنسية حصلت على أراض ببرج العرب بمساحة تصل إلى 40 فدانا، وأنه تمت الموافقة على إقامة مصنع في منطقة كوم أبو راضي لتصنيع الوحدات المتحركة ومكوناتها، كما أن الرئيس وجه بالاعتماد على القطاع الخاص.

ولفت كامل الوزير، إلى أن الدولة ستنشئ مصانع جديدة للحديد، ولإنتاج قضبان السكك الحديدية، مؤكدًا أن الدولة حريصة على توطين صناعة النقل، كما أن هناك أكثر من 20 مليون مواطن يستفيدون بصورة مباشرة أو غير مباشرة من مشروعات النقل.

وأكد كامل الوزير، أن الدولة أنشأت أول مصنع لإنتاج السكك الحديدية بمشاركة القطاع الخاص، بناء على توجيهات الرئيس السيسي.





وكانت الهيئة القومية للسكك الحديدية قامت بتشغيل العربات الجديدة التى تسلمتها الهيئة مؤخرًا، ضمن صفقة العربات المجرية، حيث كانت الهيئة القومية للسكك الحديدية، قامت بالإشراف على نقل عربات القطارات الجديدة التي وصلت الميناء إلى ورش السكك الحديدية.

من المقرر أن يتم اختبار العربات وتجهيزها ليتم ضمها على الأسطول خلال الساعات القادمة.

وكان الفريق مهندس كامل الوزير- وزير النقل أعلن وصول 15 عربة درجة ثالثة مكيفة جديدة من عربات ركاب السكك الحديدية إلى ميناء الإسكندرية قادمة من المجر ليصل إجمالي ما تم الانتهاء من توريده حتى الآن إلى عدد 800 عربة (499 عربة تهوية ديناميكية + 301 عربة درجة ثالثة مكيفة ).

وقال: يتوالى بعد ذلك وصول باقي العربات على دفعات وفقًا للجدول الزمني المحدد وذلك في إطار صفقة الـ(1350) عربة سكة حديد جديدة للركاب وفي إطار الاتفاق المُبرم بين وزارة النقل ممثلة في هيئة السكك الحديدية وشركة جانز مافاج المجرية لتصنيع وتوريد باقى عربات الصفقة.

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صفقة الـ 1350 عربة

وأشار إلى أن صفقة الـ 1350 عربة تتكون من 850 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة يتم تقديمها للركاب لأول مرة فى تاريخ الهيئة و50 عربة بوفيه ثالثة مكيفة و180 عربة مكيفة درجة ثانية فاخرة و90 عربة مكيفة درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة فاخرة) بالإضافة إلى 500 عربة درجة ثالثة تهوية ديناميكية.

تطوير قطاع السكك الحديدية

وأضاف الوزير أن الصفقة هي إحدى ثمار التعاقدات الضخمة التي تمت بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير قطاع السكك الحديدية ودعمه بالوحدات المتحركة الحديثة، لافتًا إلى أن الصفقة تساهم فى رفع كفاءة التشغيل اليومى وانتظام جداول التشغيل وأن العربات الجديدة التي تصل يتم دخولها الخدمة تباعًا إلى جدول التشغيل اليومي بالسكة الحديد للمحافظة على استمرارية تقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب.