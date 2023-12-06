الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

وزير الإنتاج الحربي يتفقد عددا من أجنحة الشركات العالمية في إيديكس 2023

المهندس محمد صلاح
المهندس محمد صلاح وزير الانتاج،فيتو

قام المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى -يرافقه عدد من قيادات وزارة الإنتاج الحربي والهيئة القومية للإنتاج الحربي- بزيارة عدد من أجنحة الشركات العالمية العاملة بمختلف المجالات التصنيعية العسكرية المشاركة بالمعرض وذلك للإطلاع على أحدث ما تم التوصل إليه من تكنولوجيات حديثة في هذا المجال.

وجاء ذلك في إطار فعاليات اليوم الثالث من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "EDEX 2023" والمنعقد خلال الفترة من 4 ديسمبر إلى 7 ديسمبر 2023 بمركز مصر للمعارض الدولية.

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واستهل وزير الدولة للإنتاج الحربي الجولة التفقدية بزيارة الجناح التركي بالمعرض حيث قام بالإطلاع على معروضات شركة "ASELSAN" التركية والتي تشارك بالمعرض لأول مرة بمنتجاتها الدفاعية المتنوعة كما تفقد معروضات شركة "OTOKAR"التركية وزار أيضا جناح شركة REPKON التركية، وقام السيد الوزير كذلك بزيارة جناح شركة BERETTA الإيطالية وجناح شركتيّ "KNDS" و"Safran" الفرنسيتين، كما تم زيارة جناح شركة "هانوا" الكورية الجنوبية، وشركة "جون كوكوريل" البلجيكية.

وزارة الإنتاج الحربي

وخلال الجولة التقى وزير الدولة للإنتاج الحربي بممثلي هذه الشركات العالمية وتم الإطلاع على أحدث ما توصلت إليه هذه الشركات من تكنولوجيات في مجال التصنيع العسكري، مشيدًا بمعروضات هذه الشركات وإمكانياتها التكنولوجية والفنية عالية المستوى، مشددًا على أن وزارة الإنتاج الحربي حريصة على استمرار تبادل الرؤى فيما يتعلق بنقل الخبرات وتوطين التكنولوجيا المتقدمة بمختلف المجالات التي تعمل بها هذه الشركات، كما حرص على استعراض أبرز المنتجات العسكرية للوزارة من أسلحة ومعدات وذخائر والتي تشارك بها الشركات التابعة بمعرض إيديكس ٢٠٢٣.

بدوره أوضح محمد عيد بكر المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة أن الوزير "محمد صلاح" أعرب خلال اللقاءات التي جمعته بممثلي الشركات التي قام بزيارتها عن تطلعه من خلال هذا المعرض إلى عقد شراكات مع الشركات العالمية في مجال الأنظمة الدفاعية المتطورة، ودعا الشركات التي قام بزيارة أجنحتها لتبادل الزيارات والوفود الفنية مع شركات الإنتاج الحربي للتعرف على التكنولوجيا المتوفرة لدى كل جانب على أرض الواقع وتحديد مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك.

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EDEX 2023 الهيئة القومية للإنتاج الحربي التكنولوجيا المتقدمة الشركات العالمية

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