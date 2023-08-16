فوائد فيتامين ب 12، الوقاية من فقر الدم وهشاشة العظام

فوائد فيتامين ب12، المعروف أيضًا باسم كوبالامين، هامة وحيوية، ولابد من دعم الجسم بهذا الفيتامين، فهو فيتامين أساسي يحتاجه جسمك، ولكن لا يستطيع الجسم إنتاجه، إلا أنه يوجد بشكل طبيعي في المنتجات الحيوانية، كما أنه متوفر كمكمل غذائي عن طريق الفم أو عن طريق الحقن.



فوائد فيتامين ب 12، للجسم عديدة، فهو يدعم الوظيفة الطبيعية للخلايا العصبية، كما أنه ضروري لتكوين خلايا الدم الحمراء وتخليق الحمض النووي.

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فوائد فيتامين ب12

فيتامين ب12

وتستعرض الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أهم فوائد فيتامين ب12، في السطور التالية:

الوقاية من فقر الدم

من فوائد فيتامين ب 12، أنه يلعب دورًا حيويًا في مساعدة جسمك على إنتاج خلايا الدم الحمراء، والتي يؤدي نقصها في الجسم إلى الإصابة بفقر الدم، فعندما لا يمتلك جسمك ما يكفي من خلايا الدم الحمراء، يعجز عن نقل الأكسجين إلى أعضائك الحيوية، مما يسبب الشعور بالتعب والضعف.

فوائد فيتامين ب 12

يمنع العيوب الخلقية للأجنة

من فوائد فيتامين ب 13، أنه يساعد في تطوير الجهاز العصبي للجنين، ونمو دماغه بسكل سليم، وحمايته من الإصابة بأي عيوب خلقية.

فقد يؤدي نقص فيتامين ب 12 في المراحل الأولى من الحمل إلى زيادة خطر إصابة الجنين بعيوب خلقية، مثل عيوب الأنبوب العصبي. علاوة على ذلك، قد يؤدي نقص فيتامين ب 12 إلى الولادة المبكرة أو الإجهاض.

يمنع هشاشة العظام

من فوائد فيتامين ب 12، أنه يدعم صحة العظام، فهناك صلة وثيقة بين انخفاض مستويات فيتامين ب 12 في الجسم، وبين ضعف صحة العظام والتعرض للإصابة بمرض هشاشة العظام أو التعرض لمخاطر الكسر.

يعزز مستويات الطاقة

ثبات مستويات فيتامين ب 12 في معدلاتها الطبيعية؛ يساعد في الحفاظ على مستويات الطاقة بالجسم، ونقص فيتامين ب 12، يؤدي تراجع مستويات الطاقة، مما يجعلك تعاني من الضعف والإرهاق. يعد الحرص على تناول المزيد من الأطعمة الغنية بفيتامين B12 طريقة رائعة لزيادة طاقتك إذا كان نظامك يعاني من نقصه.

يقلل من خطر الإصابة بالضمور البقعي

نقص فيتامين ب 12، يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالتنكس البقعي المرتبط بالعمر، وهو نوع تدريجي من فقدان البصر شائع لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا.