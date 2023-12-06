الكشف على 1294 حالة ضمن قافلة طبية في طوخ بالقليوبية
نظمت مديرية الصحة بالقليوبية قافلة طبية ضمن مبادرة "أنت الحياة" بالقليوبية، ذلك بقريةالعمار الكبرى التابعة لادارة طوخ، حيث تم الكشف علي 1294حالة وتقديم العلاج.
جاء ذلك بتوجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وتحت إشراف الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبي بمشاركة الدكتورة ايمان ريان نائب محافظ القليوبية.
ضمت القافلة جميع التخصصات والكشف والعلاج والتحاليل والفحوصات بالمجان على يد نخبة متميزة من الأطباء في جميع التخصصات تحت إشراف الدكتورة مفيدة رجاء منسق عام القوافل العلاجية، وبالتنسيق مع الدكتور جمال عبد الغني مدير الإدارة الصحية بطوخ تحت رعاية الدكتور جمال عبدالغني مدير الادارة وتم القيام بعدد من التخصصات الطبية بمتابعة الدكتورةمفيدة رجائي مديرة ادارة القوافل بالقليوبية.
وتم الكشف على عدد كبير من المواطنين في تخصصات باطنة وجراحة وعظام ومسالك واطفال وجلدية ونساء ورمد وغيرها.
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