الأربعاء 06 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

الكشف على 1294 حالة ضمن قافلة طبية في طوخ بالقليوبية

مبادرة انت الحياة
مبادرة انت الحياة بطوخ، فيتو

نظمت مديرية الصحة بالقليوبية قافلة طبية ضمن  مبادرة "أنت الحياة" بالقليوبية،  ذلك بقريةالعمار الكبرى التابعة لادارة طوخ،  حيث تم الكشف علي 1294حالة  وتقديم العلاج. 

الكشف على 1017 مواطنا خلال قافلة طبية بمدينة التحرير بالبحيرة (صور)

الكشف على 289 مواطنا بمختلف التخصصات خلال قافلة طبية بالبحيرة

جاء ذلك بتوجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وتحت إشراف الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبي بمشاركة الدكتورة ايمان ريان نائب محافظ القليوبية. 

ضمت القافلة جميع التخصصات والكشف والعلاج والتحاليل والفحوصات بالمجان على يد نخبة متميزة من الأطباء في جميع التخصصات تحت إشراف الدكتورة مفيدة رجاء منسق عام القوافل العلاجية، وبالتنسيق مع الدكتور  جمال عبد الغني مدير الإدارة الصحية بطوخ تحت رعاية الدكتور جمال عبدالغني مدير الادارة وتم القيام بعدد من التخصصات الطبية بمتابعة الدكتورةمفيدة رجائي  مديرة ادارة القوافل بالقليوبية. 

Advertisements

وتم الكشف على عدد كبير من المواطنين في تخصصات باطنة وجراحة وعظام ومسالك واطفال وجلدية ونساء ورمد وغيرها. 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان حياة كريمة عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية مديرية الصحة بالقليوبية

مواد متعلقة

للمساهمة في علاج المصابين بغزة، صحة القليوبية تكرم مدير إدارة المستشفيات

محافظ القليوبية يتفقد لجان الانتخابات الرئاسية بطوخ وقها

فريد زهران يعقد مؤتمرًا جماهيريًا في القليوبية، اليوم

وزارة العمل: بدء التقديم للحصول على الدورات المجانية بالوحدة المتنقلة لشباب قرى القليوبية

الأكثر قراءة

كوبري الزعيم، القاهرة تعدل شروط تسمية المشروعات والسبب عادل إمام

حقيقة خروج آل ساويرس من مصر ونقل أعمالهم إلى الإمارات

قرار جديد من وزير التموين بشأن أزمة ارتفاع أسعار السكر

سعودي يطالب نتنياهو بحرق الفلسطينيين يثير الغضب، والنشطاء: نرفض كلامه الصادم (فيديو)

ماذا يحدث فى مؤشر الدولار الأمريكى؟ والسعر فى السوق السوداء وصل لكام؟

قرار جديد من المحكمة بشأن محاكمة مرتضى منصور بتهمة سب وقذف محام شهير

رسميا.. تأجيل مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري

الكهرباء تعلن تعديلات جديدة لقبول طلبات المتقدمين للوظائف الشاغرة

Advertisements

منوعات

المزيد

حكومة باريس تحذر الفرنسيين من قتل أنفسهم بدلا من "البق"

سر تصرفات المضيفات في الطائرة

احتفالات عيد الميلاد، فرصة العائلة المالكة لإنهاء الخلافات ولم الشمل

البريطانيون صاروا أكثر فقرا من جيرانهم، وهذه هي الأسباب

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنك المركزي

استقرار سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الاربعاء 6-12-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

فوائد الأشواجندا، لتحسين وظائف المخ وصحة القلب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أذكار الصباح، فضل المواظبة عليها من القرآن والسنة

هل الخشوع في الصلاة فرض أم سنة؟ اعرف الإجابة

كيف تتصدق بدون مال؟.. واعظة بالأوقاف تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية