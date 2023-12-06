الكشف على 1017 مواطنا خلال قافلة طبية بمدينة التحرير بالبحيرة (صور)

نظمت مديرية الصحة بالبحيرة برئاسة هاني جميعة، وكيل المديرية، من خلال إدارة القوافل الطبية العلاجية بالمديرية قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرية عثمان بن عفان بالتحرير على مدار يومين تم خلالها الكشف على 1017 مواطنًا مجانا، من خلال وجود 8 عيادات طبية .

قافلة طبية بمدينة التحرير بمحافظة البحيرة، فيتو

قافلة طبية بمدينة التحرير بمحافظة البحيرة، فيتو

قافلة طبية بمدينة التحرير بمحافظة البحيرة، فيتو

قافلة طبية بمدينة التحرير بمحافظة البحيرة، فيتو





وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة ( عيادتي الباطنة 313 - عيادة الأطفال 289- الجراحة 108 - النساء 66 - تنظيم الأسرة 20 - العظام 156- الأسنان 65) بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.

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قافلة طبية بمدينة التحرير بمحافظة البحيرة، فيتو

قافلة طبية بمدينة التحرير بمحافظة البحيرة، فيتو

قافلة طبية بمدينة التحرير بمحافظة البحيرة، فيتو

قافلة طبية بمدينة التحرير بمحافظة البحيرة، فيتو

ويأتي ذلك في إطار جهود محافظة البحيرة وتوجيهات الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، بتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والإهتمام بالمناطق النائية والمحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع.

وفي اطار منفصل، قام وكيل مديرية الصحة بمحافظة البحيرة، بجولة ميدانية لمتابعة التجهيزات الخاصة بالمقار الإنتخابية بمركز الدلنجات، حيث تفقد ستجهيز مقر الوحدة الصحية بقرية جزاير عيسى بالدلنجات.





وقام بالتأكيد على رفع درجة الإستعداد والتعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية بالعملية الإنتخابية والمتابعة المستمرة للمقرات الإنتخابية المنعقدة بالمنشآت الصحية للوقوف علي جاهزيتها لإستقبال الناخبين للادلاء باصواتهم فى الانتخابات الرئاسية.

وايضا قام بمراجعة أعمال التجهيز وتوفير مقاعد وتنظيم أماكن الدخول والخروج بالمقر الإنتخابي ومراجعة صلاحية كافة وسائل ومعدات الحماية المدنية ودورات المياه والأسرة بالمقر، كما أكد بتكثيف أعمال النظافة العامة خارج وداخل اللجنة وإنارة الوحدة والمدخل.