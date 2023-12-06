الكشف على 289 مواطنا بمختلف التخصصات خلال قافلة طبية بالبحيرة

نظمت وحدة السكان بديوام عام محافظة البحيرة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة، ومؤسسة راعي مصر، قافلة طبية بقرية بريم، وذلك تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، وذلك استمرارا لجهود محافظة البحيرة لتكثيف القوافل الطبية والسكانية، خاصة بالمناطق النائية،والمحرومة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل، بالإضافة لنشر الوعي بالقضية السكانية.



وتم خلال القافلة السكانية تقديم خدمات طبية ل 289 من أهالي القرية بمختلف التخصصات ( 71 باطنة - 85 رمد - 50 أطفال - 18 أسنان - 46 عظام - 13 جلدية - 6 نساء )بالإضافة للعمل علي توفير الأدوية اللازمة بالمجان للمواطنين من أبناء القرية بدائرة المركز، يأتي ذلك في إطار رفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتوفير الدعم اللازم وتكاتف كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومؤسسات المجتمع المدني.



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