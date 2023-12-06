الأربعاء 06 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

كتائب القسام تقنص 4 جنود إسرائيليين في غزة

كتائب القسام، فيتو
كتائب القسام، فيتو

الهجوم البري على غزة،  أعلنت  كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء،  أن مقاتليها  تمكنوا  من قنص 4 جنود للاحتلال الإسرائيلي في محور شرق مدينة خانيونس أصابتهم بشكل مباشر. 

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلنت كتائب القسام، أنها قصفت موقع كيسوفيم في غلاف غزة بصواريخ قصيرة المدى.


استمرار الهجوم البري على غزة 

ويأتي ذلك في ظل استمرار الهجوم البري الذي شنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة،  ومحاولة تدمير أنفاق حماس في القطاع من خلال استخدام مياه البحر. 
 

Advertisements

و أفادت وسائل إعلام، بأن عشرات الدبابات والمدرعات ومعها حفارات جرافات عسكرية، مدعومة بغطاء جوي المسيرات والطيران الحربي، طوقت مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

 

محاصرة مدينة خان يونس

وقالت قناة الشرق إن المدرعات والآليات الإسرائيلية حاصرت المدينة من جهاتها الشمالية والشرقية والغربية، فيما بقيت الجهة الجنوبية من المدينة مع رفح مفتوحة.


وبحسب مراسل القناة، أصبح طريق "السطر" الغربي مغلقا بعد قصفه من الطيران الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن شارع صلاح الدين الواصل بين شمال وجنوب القطاع بات مغلقًا بين دير البلح وخان يونس.

 

وتتركز الدبابات الإسرائيلية في مدينة غزة بمنطقة سوق الشجاعية الشعبي، وتقطع طريق صلاح الدين بين الزيتون والشجاعية.

 

معارك واشتباكاتٍ ضارية مع قوات الاحتلال

وفي نفس السياق أكدت مصادر خاصة للميادين أنّ المقاومة الفلسطينية تخوض اشتباكاتٍ ضارية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزّة.

 

وأفاد مراسل الميادين في غزّة بمواصلة قوات الاحتلال قصفها المدفعي على شرقي خان يونس، وذلك بالتزامن مع اشتباكاتٍ عنيفة تدور في المنطقة.

 

كما أوضح أنّ المقاومة تتصدى بقوة لمحاولات التوغل الإسرائيلي في جنوبي غزّة، كما أكّد أنّ تقدم الآليات باتجاه خان يونس بطيئٌ جدًا.

 

وشدّد على أنّ اشتباكاتٍ عنيفة تخوضها المقاومة مع قوات الاحتلال المتوغلة شرقي خان يونس، مفيدًا بتواصل القصف المدفعي على أحياء التفاح والدرج والشجاعية في مدينة غزّة.

 

خسائر الجيش الإسرائيلي في غزة

من جهتها، أعلنت المقاومة الفلسطينية، أنّ مجاهديها خاضوا معارك ضارية ضد قوات الاحتلال في مختلف محاور القتال في قطاع غزّة، مؤكّدةً إيقاع خسائر فادحة في صفوف الاحتلال وآلياته.

txt

كتائب القسام تقصف موقع كيسوفيم الإسرائيلي بالصواريخ

txt

لحظة سقوط صواريخ القسام على تل أبيب (فيديو)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الهجوم البري على غزة غزة كتائب القسام حماس جيش الإحتلال الإسرائيلي

مواد متعلقة

كتائب القسام تقصف موقع كيسوفيم الإسرائيلي بالصواريخ

لحظة سقوط صواريخ القسام على تل أبيب (فيديو)

القسام تبث مشاهد لتفجير خيام جنود الاحتلال بقطاع غزة ( فيديو)

الأكثر قراءة

كوبري الزعيم، القاهرة تعدل شروط تسمية المشروعات والسبب عادل إمام

حقيقة خروج آل ساويرس من مصر ونقل أعمالهم إلى الإمارات

قرار جديد من وزير التموين بشأن أزمة ارتفاع أسعار السكر

سعودي يطالب نتنياهو بحرق الفلسطينيين يثير الغضب، والنشطاء: نرفض كلامه الصادم (فيديو)

ماذا يحدث فى مؤشر الدولار الأمريكى؟ والسعر فى السوق السوداء وصل لكام؟

قرار جديد من المحكمة بشأن محاكمة مرتضى منصور بتهمة سب وقذف محام شهير

رسميا.. تأجيل مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري

الكهرباء تعلن تعديلات جديدة لقبول طلبات المتقدمين للوظائف الشاغرة

Advertisements

منوعات

المزيد

حكومة باريس تحذر الفرنسيين من قتل أنفسهم بدلا من "البق"

سر تصرفات المضيفات في الطائرة

احتفالات عيد الميلاد، فرصة العائلة المالكة لإنهاء الخلافات ولم الشمل

البريطانيون صاروا أكثر فقرا من جيرانهم، وهذه هي الأسباب

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنك المركزي

استقرار سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الاربعاء 6-12-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

فوائد الأشواجندا، لتحسين وظائف المخ وصحة القلب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أذكار الصباح، فضل المواظبة عليها من القرآن والسنة

هل الخشوع في الصلاة فرض أم سنة؟ اعرف الإجابة

كيف تتصدق بدون مال؟.. واعظة بالأوقاف تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية