الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

كتائب القسام تقصف موقع كيسوفيم الإسرائيلي بالصواريخ

كتائب القسام، فيتو
كتائب القسام، فيتو

العدوان الإسرائيلي على غزة، أعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، أنها قصفت موقع كيسوفيم في غلاف غزة بصواريخ قصيرة المدى.


استمرار الهجوم البري على غزة 

ويأتي ذلك في ظل استمرار الهجوم البري الذي شنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة،  ومحاولة تدمير أنفاق حماس في القطاع من خلال استخدام مياه البحر. 
 

 

اشتباكات المقاومة
اشتباكات المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال،  فيتو

 

وفي وقت سابق من اليوم أفادت وسائل إعلام، بأن عشرات الدبابات والمدرعات ومعها حفارات جرافات عسكرية، مدعومة بغطاء جوي المسيرات والطيران الحربي، طوقت مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

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محاصرة مدينة خان يونس

وقالت قناة الشرق إن المدرعات والآليات الإسرائيلية حاصرت المدينة من جهاتها الشمالية والشرقية والغربية، فيما بقيت الجهة الجنوبية من المدينة مع رفح مفتوحة.


وبحسب مراسل القناة، أصبح طريق "السطر" الغربي مغلقا بعد قصفه من الطيران الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن شارع صلاح الدين الواصل بين شمال وجنوب القطاع بات مغلقًا بين دير البلح وخان يونس.

 

وتتركز الدبابات الإسرائيلية في مدينة غزة بمنطقة سوق الشجاعية الشعبي، وتقطع طريق صلاح الدين بين الزيتون والشجاعية.

 

معارك واشتباكاتٍ ضارية مع قوات الاحتلال

وفي نفس السياق أكدت مصادر خاصة للميادين أنّ المقاومة الفلسطينية تخوض اشتباكاتٍ ضارية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزّة.

وأفاد مراسل الميادين في غزّة بمواصلة قوات الاحتلال قصفها المدفعي على شرقي خان يونس، وذلك بالتزامن مع اشتباكاتٍ عنيفة تدور في المنطقة.

كما أوضح أنّ المقاومة تتصدى بقوة لمحاولات التوغل الإسرائيلي في جنوبي غزّة، كما أكّد أنّ تقدم الآليات باتجاه خان يونس بطيئٌ جدًا.

 

وشدّد على أنّ اشتباكاتٍ عنيفة تخوضها المقاومة مع قوات الاحتلال المتوغلة شرقي خان يونس، مفيدًا بتواصل القصف المدفعي على أحياء التفاح والدرج والشجاعية في مدينة غزّة.

 

خسائر الجيش الإسرائيلي في غزة

من جهتها، أعلنت المقاومة الفلسطينية، الثلاثاء، أنّ مجاهديها خاضوا معارك ضارية ضد قوات الاحتلال في مختلف محاور القتال في قطاع غزّة، مؤكّدةً إيقاع خسائر فادحة في صفوف الاحتلال وآلياته.

وأعلن الناطق العسكري باسم سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أبو حمزة، تدمير عددٍ من آليات الاحتلال في محاور التقدم شرقي خان يونس والقرارة وشرقي مدينة غزّة، بالأسلحة الملائمة، مؤكّدًا أنّ مجاهدي السرايا خاضوا اشتباكاتٍ ضارية، وأوقعوا إصاباتٍ محقّقة في صفوف جنود "جيش" الاحتلال.

وأكّد أبو حمزة ثبات مقاتلي السرايا وجاهزيتهم في أرض الميدان في كل المحاور في غزّة، مشيرًا إلى أنّ ما "صدر من وسائط إعلامية بشأن أبطال سرايا القدس ما هو سوى جزءٍ يسير مما ينتظر العدو من التحام مقاتلينا".

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