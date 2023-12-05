الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

لحظة سقوط صواريخ القسام على تل أبيب (فيديو)

تل ابيب، فيتو
تل ابيب، فيتو

نشرت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، مشاهد توثق لحظة سقوط صواريخ المقاومة علي تل أبيب.

 

 

سقوط صاروخ للمقاومة في ميناء تل أبيب


وأشارت التقارير الفلسطينية إلي أن صواريخ المقاومة الفلسطينية استهدفت ميناء تل أبيب مباشرة.

 


من ناحيتها بثت كتائب القسام –الجناح العسكري لحركة حماس- مساء اليوم الثلاثاء مشاهد من عملية رصد خيام لجنود الاحتلال قبل زراعة عبوات ناسفة وتفجيرها بهم شرق جحر الديك بغزة.

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وكانت قد أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الثلاثاء، مقتل 10 جنود إسرائيليين من مسافة صفر على محور شرق مدينة خانيونس في قطاع غزة.

 

وقالت الكتائب في بيان: "قبل قليل.. تمكن مجاهدو القسام من الإجهاز على 10 جنود صهاينة وقتلهم من مسافة صفر في محور شرق مدينة خان يونس". 

                            
كما أعلنت الكتائب أن مقاتليها استهدفوا مجموعة إسرائيلية خاصة من 8 جنود بقذيفة مضادة للأفراد، وحققوا فيها إصابة مباشرة في محور شرق مدينة خان يونس.


سرايا القدس تعلن استهداف آلية عسكرية لجيش الاحتلال شرق غزة


ومنذ قليل، أعلنت حركة المقاومة سرايا القدس، استهداف آلية عسكرية لجيش الاحتلال بقذيفة "تاندوم" في محيط دوار السنافور في محور التقدم شرق غزة.


وأعلنت كتائب القسام في وقت سابق من اليوم، قصفها لحشودات قوات الاحتلال قرب مستوطنة "ماغين" برشقة صاروخية.


وفي عملية مشتركة؛ تمكن مجاهدو سرايا القدس وكتائب القسام من استهداف آلية عسكرية صهيونية بقذيفتي (RPG) وقذيفة "الياسين 105" في محور التقدم شرق خان يونس.



استهداف دبابة متوغلة في خان يونس


وأعلنت المقاومة الفلسطينية منذ ساعات الصباح الأولى استهداف عدد كبير من الآليات الإسرائيلية المتوغلة في خانيونس جنوب قطاع غزة.


وأشارت كتائب القسام إلى استهداف مجاهديها 8 آليات صهيونية بقذائف “الياسين 105” شرق مدينة خان يونس، بجانب استهداف دبابة متوغلة شرق خان يونس أيضا بقذيفة ياسين 105.
 

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