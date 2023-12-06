الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

أزمة الوقود تصيب قطاع غزة بالشلل، وتوقف شبه كامل للمستشفيات

المساعدات الإنسانية
المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، فيتو

العدوان الإسرائيلي على غزة،  منذ بدء عملية طوفان الأقصى وما أعقبها من عدوان غاشم شنه جيش الاحتلال على أهالي غزة،  ويعاني القطاع من أزمة حادة في نقص المساعدات الإنسانية والوقود. 

إدخال الوقود إلى قطاع غزة

وتعاني مستشفيات قطاع غزة من نقص حاد في الوقود، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع، الأمر الذي تسبب في توقف معظم مستشفيات غزة وتريد الخدمات الصحية هناك.

وتسبب نقص الوقود وعدم تشغيل مستشفيات غزة في وفاة الكثير من المرضى والمصابين والأطفال، وهو ما اعتبرته المنظمات الحقوقية جريمة ضد الإنسانية. 

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الاربعاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية  طلبت من إسرائيل زيادة كميات الوقود التي تدخل إلى قطاع غزة  فورا.

وفي السياق ذاته أعلنت بلدية غزة، كبرى بلديات القطاع، توقف خدماتها الأساسية وعمليات الطوارئ في المدينة؛ بسبب نفاد الوقود، في ظل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والمستمرة من 57 يومًا.

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ومن جانبه ذكر المتحدث الرسمي  باسم البلدية، حسني مهنا، إن "بلدية غزة لم يعد لديها الوقود الكافي من أجل تقديم أي خدمة لمن تبقى من سكان غزة"، لافتًا إلى أن نحو نصف مليون إنسان يواجهون مصيرًا مجهولًا.

المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة 

وأكد المتحدث الرسمي باسم البلدية  "الحرب الإسرائيلية على القطاع ومنع إدخال الوقود حرم البلدية تدريجيًّا من تقديم أي من خدماتها الإنسانية والبيئية"، مبينًا أن أطنانا من القمامة والمخلفات مكدسة في الشوارع، كما أن سكان غزة بدون مياه أيضًا.

وأشار مهنا إلى أن "الحرب تسببت في توقف عدد كبير من آبار المياه، والتي كانت تعمل لساعات محدودة منذ السابع من أكتوبر"، مشددًا على أن ذلك ستكون له آثار كارثية على الصحة العامة وعلى الوضع البيئي في غزة. 

وحذر المسؤول الفلسطيني من "انتشار الأوبئة والأمراض المعدية بسبب توقف البلدية عن تقديم خدماتها، خاصة في ظل أكوام النفايات المتراكمة بالشوارع، وتسرب مياه الصرف الصحي للبحر من دون أية معالجة صحية تذكر". 

وأضاف مهنا: "نطالب بتحرك دولي عاجل من أجل إنقاذ سكان غزة، والضغط على إسرائيل من أجل إدخال المساعدات الإغاثية العاجلة للمدينة"، مؤكدا أن "انهيار جميع الخدمات في غزة بات وشيكًا بسبب الحرب الإسرائيلية". 

وختم بالقول: "نحمل المؤسسات الدولية والعالم بأسره المسؤولية الكاملة عن المخاطر التي قد تنتج عن الكارثة التي تعيشها مدينة غزة"، مشددًا على أن هذه الكارثة لن تطال المدينة وحدها بل ستمتد لتشمل المنطقة. 

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