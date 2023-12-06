الصحة: تدعيم مستشفيات شمال سيناء بأجهزة الأشعة لاستقبال مصابي غزة

أعلنت وزارة الصحة والسكان توزيع 27 جهاز أشعة على المستشفيات بـ 8 محافظات وترخيص 82 منشأة طبية تحوز أشعة رنين مغناطيسي بمختلف المحافظات، خلال شهر أكتوبر الماضي.

توزيع 27 جهاز أشعة على المستشفيات

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم توزيع 27 جهاز أشعة على المستشفيات بمحافظات قنا والقاهرة والإسكندرية وأسيوط وكفر الشيخ والقليوبية وشمال سيناء والسويس، خلال شهر أكتوبر الماضي، لافتًا الى تزويد مستشفى العريش وزويد المركزي بمحافظة شمال سيناء بأجهزة أشعة نقالي وتحميض ديجيتال CR وأشعة عمليات C-arm، وذلك ضمن الاستعدادات الطبية لاستقبال الأشقاء المصابين من قطاع غزة.

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وأضاف “عبد الغفار” أنه تم إصدار عقود صيانة أجهزة أشعة الثدي بالوحدات المتنقلة لصحة المرأة وجهاز أشعة الثدي بمستشفى دسوق وجهاز اشعة عادية بمستشفى حميات العباسية محافظة القاهرة، حرصًا على سلامة الأجهزة وضمان عملها بشكل فعال لخدمة المرضى.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد النادي رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي إلى ترخيص 82 منشأة طبية حكومية وغير حكومية تحوز أجهزة أشعة رنين مغناطيسي تتضمن 47 منشأة ضمن عمل اللجنة الفنية للأشعة.

وتابع "النادي" أنه تم المرور على أقسام الأشعة بمستشفيات الشهداء المركزى وتلا المركزى وزاوية الناعورة المركزى بمحافظة المنوفية، وههيا المركزي وفاقوس العام بمحافظة الشرقة للوقوف على مدى الجاهزية الطبية لها وإعطاء التوصيات اللازمة لتلافي أي ملاحظات للارتقاء بجودة العمل بها.

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان لـ 197 ألف و646 مواطن، من خلال 147 قافلة طبية، تم تنفيذها خلال شهر نوفمبر الماضي، ضمن مبادرة 100 يوم صحة، لتوفير الخدمات الطبية المجانية للمواطنين بجميع محافظات الجمهورية.

وزارة الصحة والسكان

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم إجراء 27 ألف و988 تحليلًا معمليًا وأشعة، لافتًا إلى تحويل 1129 حالة للمستشفيات لاستصدار قرارات من المجالس الطبية المتخصصة، وإجراء الجراحات اللازمة على نفقة الدولة.

وأكد « عبد الغفار » حرص الوزارة على استمرار تنظيم القوافل الطبية بجميع محافظات الجمهورية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين بأماكن تواجدهم بالمحافظات، مع مراعاة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء تقديم الخدمة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد النادى، رئيس الإدارة المركز للطب العلاجي، أن هذه القوافل تهدف إلى التيسير على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 10 آلاف و488 مواطنًا بمحافظة أسوان، و11 ألف و948 مواطنًا بأسيوط، و12 ألف و949 مواطنًا بمحافظة الإسكندرية، و3 آلاف و529 مواطنًا بمحافظة الإسماعيلية، و3 آلاف و993 مواطنًا بالأقصر، و2064 مواطنًا بالبحر الأحمر، و12 ألف و181 مواطنًا بالبحيرة، و11 ألف و923 مواطنًا بالجيزة، و5 آلاف و954 مواطنًا بالدقهلية، و2825 مواطنًا بالسويس، و12 ألف و578 مواطنًا بالشرقية، و9 آلاف و962 مواطنًا بالغربية، و7 آلاف و404 مواطنًا بالفيوم، و6 آلاف و429 مواطنًا بالقاهرة.

وأشار الدكتور محمد غباشي مدير الإدارة العامة للقوافل الطبية، إلى تقديم الخدمة الصحية أيضًا لـ9 آلاف و698 مواطنًا بالقليوبية، و9 آلاف و347 مواطنًا بالمنوفية، و11 ألف و115 مواطنًا بالمنيا، و4 آلاف و26 مواطنًا بالوادي الجديد، و15 ألف و607 مواطنًا ببنى سويف، و1606 مواطنًا بجنوب سيناء، و10 آلاف و338 مواطنًا بدمياط، و8 آلاف و911 مواطنًا بسوهاج، و3 آلاف و927 مواطنًا بقنا، و5 آلاف و390 مواطنًا بكفر الشيخ، كما تم الكشف الطبي على 3 آلاف و454 مواطنًا بمطروح.