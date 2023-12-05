الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

الصحة الفلسطينية تكشف إجمالي حصيلة الشهداء في الضفة الغربية

ضحايا غزة،فيتو
ضحايا غزة،فيتو

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي من رام الله، إن الضفة الغربية شهدت سقوط 260 شهيدا و3200 مصاب منذ السابع من أكتوبر.

كما شنت حملة اعتقالات في محافظتي الخليل، ورام الله، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات، أريحا، جنين، وسلفيت، وبيت لحم.

وكانت مصادر إسرائيلية، ذكرت أن عمليات تستهدف نشاطات حركة حماس والفصائل المسلحة بالضفة الغربية، ولا سيما في مخيمات اللاجئين، تجري بالتزامن مع الحرب التي يشنها الجيش على قطاع غزة، لافتة إلى أن هدف تلك العمليات هو "إعادة تشكيل الواقع في الضفة الغربية".

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يشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، يحول 80% من معتقلي الضفة للاعتقال الإداري، لعدم قدرته على توجيه تهم لهم، وفق هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية.

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