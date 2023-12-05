فوائد خل التفاح العضوي، وشروط تناوله

فوائد خل التفاح العضوي، خل التفاح العضوي من أنواع الخل الشهيرة التى لها مذاق مميز وتستخدم فى عمل السلطة وأغراض الطهى.

وفوائد خل التفاح العضوي، عديدة ويستخدم فى أغراض علاجية خاصة فى أنظمة الريجيم المختلفة لفاعليته فى حرق الدهون.

أهمية خل التفاح العضوي وقيمته الغذائية

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن خل التفاح من أنواع الخل التى يتم استخراجه من التفاح، وله قيمة غذائية عالية لإحتوائه على البوتاسيوم والماغنسيوم والكالسيوم ونسبة عالية من مضادات الأكسدة.

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وأضافت منى، إن خل التفاح العضوي له فوائد عظيمة لذا يجب تناوله بطرق مختلفة حيث يضاف للسلطة ويمكن وضع القليل منه فى كوب ماء ويتم تناول الماء، وذلك للاستفادة منه.

فوائد خل التفاح العضوي، فيتو

فوائد خل التفاح العضوي

وتابعت، ومن فوائد خل التفاح العضوي:-

يساعد في علاج النزلات المعوية والإسهال.

مطهر قوي للمعدة يعمل على القضاء على البكتيريا والميكروبات.

يقوى عضلة القلب ويعزز صحة الشرايين والأوعية الدموية.

يخفض مستوى الكوليسترول بالدم.

يعمل على تقوية العضلات والعظام لاحتوائه على الكالسيوم والبوتاسيوم.

يساعد فى إنقاص الوزن حيث يحفز الجسم على حرق الدهون ويساعد فى نزول الوزن سريعا.

ينشط الدورة الدموية بالجسم.

يعزز من نضارة البشرة وإشراقتها.

يقوى المناعة فى حالة تناوله حيث نضيف ملعقة منه على كوب ماء دافئ ولكن ليس على الريق.

يساعد فى مقاومة الشوارد الحرة بالجسم وهى المسؤولة عن نمو الخلايا السرطانية.

يساعد فى علاج مشاكل الشعر.

يطرد السموم من الجسم.

مضاد حيوي طبيعي ومضاد للفطريات وللبكتيريا ما يساعد في علاج العديد من الأمراض.

يساعد فى علاج التهاب الحلق واحتقان الأنف إذا تم الغرة به أو عمل محلول به لغسيل الأنف حيث يزيل المخاط وينظف الجيوب الأنفية.

شروط تناول خل التفاح لتجنب أضراره

واكدت الدكتورة منى أيمن على ضرورة اتباع بعض الأمور عند تناول خل التفاح لتجنب مخاطره على المعدة والأسنان لأنه حمض قوي، ومن هذه الشروط:-

ممنوع تناول أكثر من ملعقتين كبيرتين في اليوم.

ممنوع تقديم خل التفاح لمرضى قرحة المعدة.

يفضل عند تناوله مع الماء شربه بشاليمو حتى لا تضرر الأسنان.

ممنوع تناول خل التفاح على معدة فارغة أو على الطريق.

ممنوع تناول خل التفاح مركز حتى لو كمية قليلة، حيث يجب إضافته إلى كوب ماء، أو إضافته إلى الطعام.

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