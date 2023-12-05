الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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صحة ومرأة

فوائد الموز للأطفال، يساعد فى نموهم بشكل صحى ويحمى من الأنيميا

فوائد الموز للأطفال،
فوائد الموز للأطفال، فيتو

فوائد الموز للأطفال، الموز من الفاكهة الشهيرة التى يعشقها الصغار كثيرا لمذاقه المميز الذى لا يقاوم، وله رائحة مميزة وشكل مختلف.

وفوائد الموز للأطفال، عديدة لقيمته الغذائية العالية واشتهر بفاعليته فى علاج أنيميا فقر الدم لاحتوائه على نسبة عالية من الحديد.

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن الموز من الفاكهة المهمة التى لها قيمة غذائية عالية ويجب تقديمها للأطفال لأهميتها لصحتهم ونموهم بشكل صحى.

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فوائد الموز للأطفال 

وأضاف عبد الحميد، أنه يجب تقديم موزة للطفل يوميا حفاظا على نموه بشكل صحى وتقوية مناعته، كما يتم هرس موزة للطفل قبل عمر عام وذلك يوميا لتقوية عظامه وعضلاته ومساعدته على النمو، ومن فوائد الموز للأطفال:-

  • يزيد وزن الطفل بشكل صحى.
  • يعالج انيميا فقر الدم وعادة الأطفال أكثر الفئات عرضة لها.
  • يرفع معدلات التركيز والذكاء لدى الطفل ما يساعده على التطور الذهنى والإدراك لديه.
  • ينشط من ذاكرة الطفل.
  • يقوى العظام والأسنان ويساعد على نمو الطفل بشكل صحى.

القيمة الغذائية الموجودة في الموز

والموز يحتوى على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم مثل الحديد والكالسيوم والبوتاسيوم والماغنسيوم والألياف والبروتينات وفيتامين سي وفيتامين ب، ويجب تناوله باستمرار.

فوائد الموز للأطفال، فيتو 

فوائد الموز

ومن فوائد الموز بشكل عام التى تدفعنا لتناوله:-

  • يحسن المزاج مما يجعله يساعد فى علاج الإكتئاب ومنع الإصابة به.
  • الموز يعمل على الاسترخاء وتهدئة الأعصاب.
  • يمد الجسم بالطاقة اللازمة وبالتالى مهم للرياضيين.
  • ينظم عملية الهضم ويعزز من كفاءة الجهاز الهضمي.
  • الموز مهم لجمال البشرة فهو يرطب البشرة ويغذيها ويمنع ظهور التجاعيد المبكرة.
  • غني بالماغنيسيوم الذي يزيد من فائدة تناول الموز للرجيم، لاحتوائه على الفلافونويدات التي تساهم في التحسين من حساسية الأنسولين وتقلل من خطر الإصابة بمقاومة الإنسولين.
  • يقوي الأعصاب ويحمى من الإصابات أثناء ممارسة الرياضة مثل الشد العضلي لاحتوائه على نسبة عالية من البوتاسيوم.
  • يقوي العظام والمفاصل وبالتالي مهم الكبار والصغار.
  • ويستخدم الموز أيضا فى وصفات العناية بالشعر لقدرته على ترطيب وتغذية الشعر وزيادة لمعانه
    الموز مصدر غني ببعض الفيتامينات، مثل فيتامين B6 وفيتامين C.
  • يمنح الشعور بالشبع لفترات طويلة وبالتالي مهم فى فترات الريجيم.
  • يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة المهمة لحماية الجسم من تكوين الخلايا السرطانية.
  • يقوى المناعة ومذاقه الشهي يجذب الصغار له لذا يجب تقديمه بإستمرار للصغار حفاظا على صحتهم.
  • يعزز صحة القلب والشرايين والكلى.
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