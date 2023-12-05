الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

واشنطن: إسرائيل لا تبذل ما يكفي للسماح بوصول المساعدات لـ غزة

المساعدات الإنسانية،
المساعدات الإنسانية، فيتو

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر، الثلاثاء، إن إسرائيل لا تبذل ما يكفي للسماح بدخول المزيد من الوقود والمساعدات إلى غزة وعليها تكثيف الجهود، مضيفا أن واشنطن تتواصل مع إسرائيل للسماح بدخول المزيد من الشاحنات.

السماح بدخول المساعدات لقطاع غزة


وأضاف ميلر للصحفيين: "لم يُبذل ما يكفي في الوقت الحالي. مستوى المساعدات التي يجري إدخالها ليس كافيا. يجب أن يرتفع وقد أوضحنا ذلك لحكومة إسرائيل. مستوى الوقود الذي يجري إدخاله ليس كافيا. إنه بحاجة إلى الزيادة".

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من ناحية أخرى أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء اليوم الثلاثاء، توقيع عقوبات على مستوطنين إسرائيليين بسبب أعمال العنف الأخيرة في الضفة الغربية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: "فرضنا قيودا على التأشيرات تستهدف متورطين بالعنف في الضفة الغربية، وعلى إسرائيل اتخاذ مزيد من الإجراءات لحماية الفلسطينيين من الهجمات المتطرفة".
وأضاف بلينكن: "سنواصل السعي لتحقيق المساءلة عن جميع أعمال العنف ضد المدنيين في الضفة الغربية".

 

عقوبات علي المستوطنين الإسرائيليين


وكانت وكالة رويترز الإخبارية ذكرت في وقت سابق من مساء اليوم الثلاثاء أن هناك توقعات بأن تعلن الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين المتورطين في هجمات ضد الفلسطينيين.
ومن ناحيته ذكر موقع "أكسيوس" نقلا عن مسئولين أمريكيين أنه من المتوقع أن تفرض واشنطن عقوبات على مستوطنين إسرائيليين متورطين في هجمات ضد الفلسطينيين مع منعهم من السفر إلى الولايات المتحدة.
وكتب الموقع: "أكد مسؤولان أمريكيان أنه من المتوقع أن تعلن وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء فرض عقوبات على عشرات المستوطنين الإسرائيليين المتورطين في هجمات ضد الفلسطينيين، وتمنعهم من السفر إلى الولايات المتحدة".



قلق أمريكي بشأن تصاعد هجمات المستوطنين الإسرائيليين


وتابع: "تُظهر هذه الخطوة مدى قلق إدارة بايدن بشأن تصاعد هجمات المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وأن الحكومة الإسرائيلية لا تفعل ما يكفي لمنع العنف".
وأشار المسؤولان أنه من المتوقع أيضا أن تعلن وزارة الخارجية أنها فرضت حظر سفر على عشرات الفلسطينيين الذين شاركوا في هجمات ضد إسرائيليين، مضيفين أنها لن تكشف عن أسماء الأشخاص الذين تمت إضافتهم إلى القائمة السوداء.
ولفت الموقع إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تفرض فيها الولايات المتحدة عقوبات على المستوطنين المتطرفين منذ فترة إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون.



مواجهة عنف المستوطنين المتطرفين


وطالبت وزارة الخارجية الأمريكية في وقت سابق، حكومة الاحتلال الإسرائيلي بمحاكمة المستوطنين الذين يشاركون في أنشطة عنيفة ضد الفلسطينيين.
وذكرت الوزارة الأمريكية، أن الخطوات التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية لمواجهة عنف المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية ليست كافية.
وأكدت أن الولايات المتحدة لا تريد رؤية حملة عسكرية إسرائيلية بجنوب غزة، موضحة: "لا نزال نتوقع سقوط المزيد من الضحايا المدنيين نتيجة للحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة وهذا صحيح للأسف في جميع الحروب".
 

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