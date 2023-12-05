الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

بايدن يروج أكاذيب الاحتلال ويتهم حماس بالتسبب فى انتهاء الهدنة بقطاع غزة

بايدن، فيتو
بايدن، فيتو

أخبار غزة، زعم الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء اليوم الثلاثاء،أن رفض حركة المقاومة الفلسطينية حماس إطلاق سراح المحتجزات المتبقيات في غزة هو ما أدى إلى خرق الاتفاق وإنهاء الهدنة.

بايدن يتحدث عن الهدنة فى غزة

وأضاف بايدن: "يجب إعادة جميع الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس إلى عائلاتهم على الفور".

وأدعي بايدن: إن "عناصر حماس سببوا أكبر قدر من الألم والمعاناة للنساء والفتيات وعلينا إدانة العنف الجنسي الذي يرتكبونه"، وذلك علي حد قوله.

 

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إطلاق سراح جميع الرهائن لدى حماس

والأسبوع الماضي، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه عازم على ضمان إطلاق سراح جميع الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس في غزة، وذلك بعد إطلاق سراح الأمريكية ليئات بينين.

ونقلت رويترز عن بايدن قوله في بيان أصدره البيت الأبيض "لا نزال عازمين على ضمان إطلاق سراح كل شخص احتجزته حماس خلال هجومها على إسرائيل في 7 أكتوبر، بما في ذلك أفيف زوج ليئات".


أول تعليق من حركة حماس على انتهاء الهدنة

والجمعة الماضية، حملت حركة حماس الولايات المتحدة الأمريكية وحكومة الاحتلال مسؤولية استئناف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وسقوط عشرات الشهداء والمصابين من الفلسطينيين.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، في بيان صحفي: "بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي في مواصلة حربه الوحشية على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، حيث واصل قصف واستهداف العديد من المنازل والمناطق الآمنة في أكثر من محافظة في القطاع".

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وأضاف البيان، "يتحمل المجتمع الدولي وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية ممثلا بالرئيس الأمريكي ووزير خارجيته المسؤولية عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي واستمرار الحرب الوحشية ضد المدنيين والأطفال والنساء في قطاع غزة".

واتهم المكتب الإعلامي الحكومي الولايات المتحدة بمنح الضوء الأخضر لإسرائيل لمواصلة الحرب من دون أي اعتبار لقوانين الحروب وللقوانين الدولية والإنسانية.

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واعتبر أن من حق الشعب الفلسطيني الدفاع عن نفسه بكل الوسائل، ومن حقه نيل حريته واستقلاله وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس، وكذلك زوال الاحتلال بالكامل عن أراضيه بموجب القوانين الدولية والأممية.

واستطرد بيان حركة حماس: نحمل الاحتلال مسئولية استئناف الحرب والعدوان على غزة.. حيث جرت مفاوضات طوال الليل لتمديد الهدنة، عرضت خلالها الحركة تبادل الأسرى وكبار السن، كما عرضت تسليم جثامين القتلى من المحتجزين جراء القصف الإسرائيلي، كما عرضت تسليم جثامين عائلة بيباس والإفراج عن والدهم، ليتمكن من المشاركة في مراسم دفنهم.. إضافة إلى تسليم اثنين من المحتجزين الإسرائيليين.. ولكن الاحتلال رفض التعامل مع كل هذه العروض، لأن لديه قرار مسبق باستئناف العدوان الإجرامي

وانتهت عند الساعة السابعة بالتوقيت المحلي يوم الجمعة الماضية، الهدنة التي بدأ سريانها بين حركة حماس وإسرائيل في 24 نوفمبر، وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان أنه استأنف القتال ضد حركة حماس في قطاع غزة.

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