الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

حماس: بعد 60 يوما من الحرب نتنياهو عاجز عن انتزاع صورة انتصار في غزة

أسامة حمدان، فيتو
أسامة حمدان، فيتو

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس أسامة حمدان، مساء اليوم الثلاثاء:إنه بعد 60 يوما من الحرب لم يستطع نتنياهو انتزاع صورة انتصار في غزة.

ضرورة استمرار تقديم المساعدات لغزة

 

ولفت خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في بيروت قائلا:  ندعو الأونروا ومنظمة الصحة العالمية إلى استمرار تقديم خدماتهم الإنسانية لأهلنا في غزة وعدم الرضوخ لطلبات الاحتلال، وندعو المنظمات الإنسانية إلى تكثيف دخولها لكل مناطق القطاع، وندعو الدول العربية والإسلامية إلى التحرك الفوري لكسر الحصار.


وأشار أسامة حمدان، إلى أن حكومة الاحتلال لا تزال تمارس جريمة التجويع بحق أكثر من مليوني مواطن فلسطيني عبر الحصار ومنع وصول الإغاثات الإنسانية لقطاع غزة


واستطرد: الهدف الحقيقي لنتنياهو وجيشه وحكومته الإرهابية هو القضاء على الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته، وهذا من المستحيلات.. ونؤكد أن نتنياهو وأركان حربه يغرقون أكثر فأكثر برمال غزة، وجميعهم لم يستطيعوا تحرير محتجز واحد إلا بشروط المقاومة.

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غزة تحولت إلى ساحة حرب

 

وأكد خلال المؤتمر الصحفي انه لا مناطق آمنة في قطاع غزة رغم كل الادعاءات الأمريكية وما يروج له جيش الاحتلال الذي حول غزة كلها إلى ساحة حرب شاملة لآلة همجية تستهدف النساء والأطفال وكل متحرك من الأحياء.


ولفت إلي أن مجازر الاحتلال المروعة والقصف الذي دمّر أحياءً كاملة منذ استئناف الاحتلال هجومه على غزة تكشف سلوكه الانتقامي، بعد الخسائر الكبيرة في جنوده وعتاده وقوة ضربات القسام.. وكل ذلك برعاية أمريكية.

 

المرحلة الثالثة من العدوان الإسرائيلي على غزة

 

من ناحيته أعلن رئيس أركان الاحتلال هرتسي هاليفي مساء اليوم الثلاثاء بدء المرحلة الثالثة من العدوان على غزة.

 

وقال هاليفي أن القوات الإسرائيلية تحاصر مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة، وأن المرحلة الثالثة من العملية البرية قد بدأت.


وأوضح هاليفي أن  جيش الاحتلال انتقل إلى المرحلة الثالثة من العملية البرية في قطاع غزة، حيث تحيط القوات البرية حاليا بأكبر مدينة في جنوب القطاع - خان يونس".


وأضاف هاليفي في بيان صحفي للجيش: "بعد 60 يوما من بدء الحرب، تحاصر قواتنا منطقة خان يونس في جنوب قطاع غزة.

 

 وفي الوقت نفسه، نواصل تعزيز مواقعنا في شمال قطاع غزة، وخلال الأيام القليلة الماضية، تم القضاء على العديد من مقاتلي حماس، بما في ذلك كبار القادة، وقد انتقلنا إلى المرحلة الثالثة من العمليات البرية".
 

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