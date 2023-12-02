مدير منظمة الصحة العالمية: سكان غزة يحتاجون إلى الحماية ويجب تسليم المساعدات الأساسية فورا

دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدحانوم جيبرييسوس، لاستئناف إمدادات المساعدات الأساسية إلى غزة فورًا، على أن تتم إعادتها لمستويات لا تقل عنها خلال الهدنة الأخيرة.

وكتب جيبرييسوس عبر شبكة "إكس" اليوم السبت، "يجب استئناف عمليات تسليم الإمدادات الأساسية إلى غزة بشكل عاجل وإعادتها على الأقل إلى المستويات التي تم التوصل إليها خلال الهدنة الأخيرة - لكن المطلوب أكبر من ذلك بكثير".

وأضاف أن المدنيين في قطاع غزة يحتاجون إلى الحماية والغذاء والماء والمأوى والدواء وأشياء أخرى.

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وجدد جيبرييسوس التحذير من أن الاكتظاظ الناجم عن النزوح الجماعي للسكان والظروف المعيشية غير الآمنة في غزة تزيد من خطر الإصابة بالأمراض.

ودعا إلى وقف العنف وإطلاق سراح من تبقى من محتجزين، وإنهاء الحصار المفروض على غزة.

وبعد انتهاء الهدنة المؤقتة في قطاع غزة والعودة الى القتال أمس الجمعة، أفادت تقارير بتوقف دخول شاحنات المساعدات والوقود إلى قطاع غزة عبر معبر رفح المصري.

واستأنفت إسرائيل حربها في قطاع غزة، اليوم السبت، لليوم الثاني بعد انهيار محادثات لتمديد الهدنة التي استمرت أسبوعًا بين إسرائيل وحركة حماس.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن إسرائيل واصلت، اليوم السبت، قصف مواقع مختلفة في قطاع غزة من الجو والبر والبحر، خاصة في خان يونس جنوب القطاع.

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية القول، إن الطائرات الإسرائيلية تواصل شن سلسلة غارات وصفتها بالعنيفة على منازل المواطنين في منطقتي الشيخ نصر وبني سهيل.

وأضافت أن الشظايا وصلت إلى مدرسة تابعة لوكالة الأونروا تؤوي مئات النازحين. وبحسب الوكالة، فإن المدفعية الإسرائيلية قصفت المناطق الزراعية الشرقية لمدينة خان يونس.

يأتي هذا بينما قالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ صباح الجمعة، ارتفع إلى 190 قتيلًا وأكثر من 600 مصاب.

وذكرت أن الطيران الإسرائيلي قصف مناطق في مختلف أنحاء القطاع في اللحظات الأولى لانتهاء الهدنة مع حركة حماس.

ووفقا للوكالة، قتل أكثر من 15 ألف شخص، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، إضافة إلى أكثر من 37 ألف جريح منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.

وفي وقت سابق كانت وزارة الصحة في غزة قد أعلنت عن مقتل 178 فلسطينيًّا وإصابة 589 آخرين في القطاع الجمعة جراء القصف الإسرائيلي بعد انتهاء الهدنة. وأكدت وزارة الصحة أن معظم الضحايا هم من الأطفال والنساء.

وأعلنت السلطات في غزة عن مقتل ثلاثة صحافيين فلسطينيين في غارات إسرائيلية على قطاع غزة الجمعة.

وأكدت السلطات في غزة أن عدد القتلى قبل اتفاق الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ في 24 نوفمبر واستمرت سبعة أيام، وصل إلى 15000 بينهم أكثر من 6150 طفلًا وأكثر من 4000 امرأة، متحدثةً عن "قرابة 6500 مفقود "إما تحت الأنقاض أو أن مصيرهم ما زال مجهولًا". وأشارت إلى تسجيل "قرابة 37000 إصابة وجريح".