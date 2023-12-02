السبت 02 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

مدير منظمة الصحة العالمية: سكان غزة يحتاجون إلى الحماية ويجب تسليم المساعدات الأساسية فورا

سكان غزة بعد القصف
سكان غزة بعد القصف الإسرائيلي، فيتو

دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدحانوم جيبرييسوس، لاستئناف إمدادات المساعدات الأساسية إلى غزة فورًا، على أن تتم إعادتها لمستويات لا تقل عنها خلال الهدنة الأخيرة.

وكتب جيبرييسوس عبر شبكة "إكس" اليوم السبت، "يجب استئناف عمليات تسليم الإمدادات الأساسية إلى غزة بشكل عاجل وإعادتها على الأقل إلى المستويات التي تم التوصل إليها خلال الهدنة الأخيرة - لكن المطلوب أكبر من ذلك بكثير".

وأضاف أن المدنيين في قطاع غزة يحتاجون إلى الحماية والغذاء والماء والمأوى والدواء وأشياء أخرى.

Advertisements

وجدد جيبرييسوس التحذير من أن الاكتظاظ الناجم عن النزوح الجماعي للسكان والظروف المعيشية غير الآمنة في غزة تزيد من خطر الإصابة بالأمراض.

ودعا إلى وقف العنف وإطلاق سراح من تبقى من محتجزين، وإنهاء الحصار المفروض على غزة.

وبعد انتهاء الهدنة المؤقتة في قطاع غزة والعودة الى القتال أمس الجمعة،  أفادت تقارير بتوقف دخول شاحنات المساعدات والوقود إلى قطاع غزة عبر معبر رفح المصري.

واستأنفت إسرائيل حربها في قطاع غزة، اليوم السبت، لليوم الثاني بعد انهيار محادثات لتمديد الهدنة التي استمرت أسبوعًا بين إسرائيل وحركة حماس.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن إسرائيل واصلت، اليوم السبت، قصف مواقع مختلفة في قطاع غزة من الجو والبر والبحر، خاصة في خان يونس جنوب القطاع.

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية القول، إن الطائرات الإسرائيلية تواصل شن سلسلة غارات وصفتها بالعنيفة على منازل المواطنين في منطقتي الشيخ نصر وبني سهيل.

وأضافت أن الشظايا وصلت إلى مدرسة تابعة لوكالة الأونروا تؤوي مئات النازحين. وبحسب الوكالة، فإن المدفعية الإسرائيلية قصفت المناطق الزراعية الشرقية لمدينة خان يونس.

يأتي هذا بينما قالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ صباح الجمعة، ارتفع إلى 190 قتيلًا وأكثر من 600 مصاب.

وذكرت أن الطيران الإسرائيلي قصف مناطق في مختلف أنحاء القطاع في اللحظات الأولى لانتهاء الهدنة مع حركة حماس.

ووفقا للوكالة، قتل أكثر من 15 ألف شخص، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، إضافة إلى أكثر من 37 ألف جريح منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.

وفي وقت سابق كانت وزارة الصحة في غزة قد أعلنت عن مقتل 178 فلسطينيًّا وإصابة 589 آخرين في القطاع الجمعة جراء القصف الإسرائيلي بعد انتهاء الهدنة. وأكدت وزارة الصحة أن معظم الضحايا هم من الأطفال والنساء.

وأعلنت السلطات في غزة عن مقتل ثلاثة صحافيين فلسطينيين في غارات إسرائيلية على قطاع غزة الجمعة.

وأكدت السلطات في غزة أن عدد القتلى قبل اتفاق الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ في 24 نوفمبر واستمرت سبعة أيام، وصل إلى 15000 بينهم أكثر من 6150 طفلًا وأكثر من 4000 امرأة، متحدثةً عن "قرابة 6500 مفقود "إما تحت الأنقاض أو أن مصيرهم ما زال مجهولًا". وأشارت إلى تسجيل "قرابة 37000 إصابة وجريح".

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، القسم الثاني، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

منظمة الصحة العالمية تيدروس أدحانوم جيبرييسوس المساعدات الأساسية الهدنة قطاع غزة إسرائيل وحركة حماس الطائرات الاسرائيلية وزارة الصحة في غزة

الأكثر قراءة

ماتت فجأة، اللحظات الأخير في حياة عروس الشرقية، هذه نتائج الفحوصات الطبية ووصيتها (صور)

أبو مسلم يختار 6 لاعبين للرحيل عن الأهلي، 4 منهم نجوم من العيار الثقيل

بث فيديو هز تركيا، أنقرة تحقق مع الصحفي الإخواني صابر مشهور

رابطة السيارات تتنبأ بخفض أسعار السيارات عام 2024

صورهم على جدار مكتب وزير دفاع الاحتلال، من هم قادة حماس الذين تسعى إسرائيل لقتلهم؟

تزامنا مع احتفالات الكنيسة، قصة نياحة القديس يوحنا التبايسي

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت 02-12-2023 في مصر

قناع القهوة والنشاء لتنقية البشرة من الشوائب وعلاج التصبغات

Advertisements

منوعات

المزيد

بث فيديو هز تركيا، أنقرة تحقق مع الصحفي الإخواني صابر مشهور

تستمر طوال الليل، ظاهرة فلكية فريدة تشهدها سماء مصر اليوم

أرقام تاريخية تنتظر محمد صلاح في لقاء ليفربول وفولهام

تأجيل حفل شيرين عبد الوهاب فى رأس السنة بسبب القصف الإسرائيلي على لبنان

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية مساء اليوم الجمعة 1-12-2023 في مصر

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الجمعة 1-12-2023 بالأسواق

سعر الريال السعودي مساء اليوم الجمعة 1-12-2023 في مصر

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة يانج أفريكانز.. مشوار مارسيل كولر مع الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم السبت 2 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم السبت 2 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم السبت 2 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية