السبت 02 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

كذبة جديدة لمستشار نتنياهو: سنسهل تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

ادعى مستشار كبير لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، أن إسرائيل ستسهل تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة مع استئناف القتال هناك.

 

وردًّا على أسئلة صحفيين حول ما إذا كانت إسرائيل تسعى إلى إقامة منطقة عازلة على الجانب الفلسطيني من قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، قال مارك ريجيف إن إسرائيل لن تسمح بوضع يتمركز فيه مقاتلو حركة حماس على الحدود.

 

في غضون ذلك، أعلن الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، السبت، أنه استهدف مجموعة من جنود المشاة الإسرائيليين المتمركزين شمال غربي مدينة غزة، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

 

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واستأنف الجيش الإسرائيلي، يوم أمس الجمعة، ضرباته العسكرية العنيفة لمختلف مناطق قطاع غزة، وذلك بعد انتهاء الهدنة المؤقتة مع حركة "حماس" التي جرى التوصل إليها بوساطة دولية، دون أن يتم التوافق على تمديدها.

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