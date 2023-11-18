السبت 18 نوفمبر 2023
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اقتصاد

ارتفاع سعر طن المكرونة الشعبي لـ 16 ألفا و800 جنيه

سعر المكرونة، فيتو
سعر المكرونة، فيتو

  يعد الأرز والمكرونة، أحد أهم السلع الغذائية على مائدة المصريين، حيث تنتج المصانع أنواعا متعددة من المكرونة سواء السائبة أو المعبأة وشهدت أسعار طن المكرونة السائب ارتفاعا ملحوظا.

 

 أسعار المكرونة 

 وأكد خالد الطاروطي عضو شعبة المكرونة بغرفة صناعة الحبوب في اتحاد الصناعات؛ أن سلعة المكرونة تعد من أهم السلع الغذائية، لافتا إلى ارتفاع فى أسعار طن المكرونة الشعبى بالسوق المحلي.

خالد الطاروطي عضو شعبة المكرونة بغرفة صناعة الحبوب في اتحاد الصناعات، فيتو 

 وأشار «الطاروطي» في تصريحات خاصة لـ «فيتو» إلى ارتفاع  أسعار الدقيق بمتوسط مبلغ 1500 جنيها  للطن الشعبي، ليصبح متوسط سعر طن الدقيق 14 ألفا و600 جنيه وزيادة نفس المبلغ في سعر المكرونه الشعبي ليصبح 16 ألفا و800 جنيه للطن.

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صناعة الحبوب: طرح كيس المكرونة في التموين بـ 675 قرشا بدلا من 12 جنيها

 وأعلن عبد الغفار السلامونى نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، استمرار توريد سلعة المكرونة  لصالح وزارة التموين لطرحها ضمن المقررات التموينية وبمنافذ المجمعات الاستهلاكية في إطار حرص الغرفة على توفير السلع الأساسية وطرحها للمواطنين ضمن مبادرة مجلس الوزراء الخاصة بتخفيض أسعار السلع  الأساسية، والتى يتم تنفيذها من خلال الحكومة بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية.   

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 توريد 22 ألف طن مكرونة شهريا إلى وزارة التموين

  وأوضح عبد الغفار السلامونى استمرار توريد ما يقرب من 22 ألف طن مكرونة شهريا إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية لطرحها على البطاقات التموينية بأسعار مخفضة لأكثر من 40% مقارنة بنفس سعر المنتج في الأسواق المثيلة، حيث يتم طرح كيس المركونة زنة 400 جرام بسعر 675 قرشا في حين يتراوح سعره في الأسواق الأخرى بين  11 و12 جنيها.

 ولفت إلى أن مبادرة الحكومة بتخفيض أسعار السلع الأساسية، كذلك تخفيض أسعار الدواجن الحية والمجمدة والبيض، يأتي في إطار حرص الدولة بتوجيهات القيادة السياسية على تخفيف العبء على المواطن في ظل أزمة التضخم العالمية التي يعاني منها غالبية دول العالم وأن انخفاض أسعار  السلع، يساهم في تخفيف حدة تأثير التضخم.

 

 وأشاد بدور الدولة في توفير وتأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن يكفى احتياجات المواطنين لفترات طويلة، وهو ما نجحت فيه وزارة التموين والتجارة الداخلية   في توفير كافة السلع وطرحها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة. وأضاف "عبد الغفّار السلاموني " إلى أن هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين تقوم بتسليم الشركة القابضة للصناعات الغذائية " قطاع المطاحن " القمح لتقوم بإنتاجه دقيق وتسليمه إلى مصانع المكرونة التي تعمل في منظومة التموين.

 ولفت إلى أن كميات المكرونة التي يتم توريدها لصالح وزارة التموين من كبرى الشركات ذات العلامات التجارية المعروفة وذات جودة عالية لافتا إلى أن غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية مستمرة في توريد سلعة المكرونة وبأي كميات تحتاجها الوزارة  لطرحها ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية، مؤكدا أن المخزون الاستراتيجي لسلعة المكرونة داخل البلاد يكفى احتياجات المواطنين لفترة تتجاوز 6 أشهر بجانب أيضا وجود مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية.

 

 وثمن عبد الغفّار السلاموني دور وزارة التموين بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والجهات التابعة " الهيئة العامة للسلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات المطاحن والشركات التابعة" فى التنسيق المستمر والمتابعة من أجل  توفير السلع الغذائية للمواطنين وطرحها بأسعار مخفضة ".

 

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