الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

ليلى علوى ناعية ناهد فريد شوقي: كانت بتاخدني من المدرسة للاستديو

ليلى علوي،فيتو
ليلى علوي،فيتو

 نعت الفنانة ليلى علوى، المنتجة ناهد فريد شوقي الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء عن عُمر ناهز ال73..

وقالت ليلى عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك: إنا لله وإنا إليه راجعون
فقدت إنسانة غالية جدًا على قلبي ودايمًا هفتكرها إنها كانت داعمة ليا في بداية مشواري الفني في فيلم البؤساء اللي كانت هي شخصيًا اللي بتيجي تاخدني من المدرسة وتوديني الاستديو …

وتابعت: وكانت واحده من أهم المنتجين اللي عملت باخلاص للفن في السينما والتلفزيون وقدمت كتير من الاعمال المهمة على مدار مشوار عملها كله.

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رحمة الله على المنتجة الفنانة ناهد فريد شوقي وربنا يصبر أولادها وإخواتها وكل محبيها 

علقت الفنانة ناهد السباعي عبر حسابها الشخصي على موقع الصور الشهير "انستجرام" على وفاة والدتها والتي رحلت صباح اليوم الثلاثاء عن عمر ناهز الـ 73 عاما.

ناهد السباعي

ونشرت ناهد السباعي صورة تجمعها بوالدتها وعلقه عليها قائلة: "البقاء لمن له الدوام.. توفيت إلى رحمة الله أمي وكل حياتي ناهد فريد شوقى.. الجنازة عصرا مسجد الشرطة الشيخ زايد أمام هايبر وان.. البقاء والدوام لله وحده".  


وفاة ناهد فريد شوقي

ورحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء الموافق 5 ديسمبر الجاري، المنتجة ناهد ىفريد شوقي، وذلك عن عمر يناهز الـ73 عاما.

 

ناهد فريد شوقي

والمنتجة ناهد فريد شوقي من مواليد 25 ديسمبر 1950، وهي ابنة الفنان فريد شوقي والفنانة هدى سلطان، واخت الفنانة رانيا فريد شوقي من والدها.

كما أن ابنتها هي الفنانة ناهد السباعي من زوجها المخرج مدحت السباعي.

و قدمت عدة أعمال من خلال شركة الانتاج الخاصة بها والتي تحمل اسمها، منها فيلم (هيستريا) الذي أخرجه عادل أديب وقام ببطولته الفنان أحمد زكي عام 1998، وفيلم (من نظرة عين) للفنانة منى زكي. عملت ناهد كذلك كمشرفة على الانتاج ومنتجة منفذة في مجال الدراما التلفزيونية.
 

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