الإثنين 04 ديسمبر 2023
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صحة ومرأة

وصفة طبيعية لترطيب وتغذية الشعر الجاف

الشعر الجاف، فيتو
الشعر الجاف، فيتو

 يحتاج الشعر الجاف إلى الترطيب اليومى خاصة فى فصل الشتاء لحمايتها من الجفاف الذى يؤدي إلى تكسره وتقصفه ما يؤثر على مظهره.

والشعر الجاف لا يجوز تركيبه بالكريمات فقط حيث يجب تطبيق الوصفات الطبيعية عليه التى ترطبه بعمق ما يعزز من جماله.

وصفة طبيعية لترطيب وتغذية الشعر الجاف

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل وصفة طبيعية لترطيب وتغذية الشعر الجاف.

المكونات:-

2 ثمرة كوسة

2 كوب ماء

3 ملاعق نشاء ذرة

2 ملعقة زيت الزيتون

ملعقة زيت جوز الهند

الطريقة:-

  • نغسل الكوسة ونقطعها ونضعها في الماء ونرفعها على النار حتى تمام النضج.
  • ثم نضربها فى الخلاط الكهربائي وهى ساخنة مع الماء حتى نحصل على عصير متجانس.
  • ثم نحضر مقلاة ونضع بها عصير الكوسة ونضيف لها النشا ونقلب جيدا حتى تذوب النشا.
  • ثم نرفع الخليط على النار الهادئة ونقلب حتى نحصل على قوام كريمي متجانس وناعم.
  • نرفع الكوسة من على النار ونضيف لها وهى ساخنة زيت الزيتون وزيت جوز الهند ونقلب حتى يذوب زيت جوز الهند جيدا.
  • ثم نفرد القناع على الشعر من الجذور حتى الأطراف ونتركه لمدة ساعة.
  • ثم نغسل الشعر بعدها بالماء الفاتر والشامبو ونجففه ونرطبه.
  • نكرر الوصفة مرة أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.
وصفة طبيعية لترطيب وتغذية الشعر الجاف، فيتو 

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

 وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشاكل الشعر ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت:

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زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

والتغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير؛ مما يساعد في صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسيله مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

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وصفة طبيعية لعلاج الشيب وإعادة جمال شعرك

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وصفة طبيعية من القهوة وشامبو الأطفال تجعل شعرك مفرودا وتمنع تساقطه

ويأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

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الشعر الجاف ترطيب الشعر الجاف وصفة طبيعية لترطيب وتغذية الشعر الجاف العناية بالشعر الشعر سهام شهاب خبيرة التجميل

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