الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

مشهد نادر للرجل الصلب، لماذا دخل زعيم كوريا فى نوبة بكاء (فيديو)

بكاء زعيم كوريا الشمالية،
بكاء زعيم كوريا الشمالية، فيتو

بكاء زعيم كوريا الشمالية، وثقت عدسات الكاميرا زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، يجهش بالبكاء خلال الاجتماع الوطني الخامس للأمهات في بيونج يانج في مشهد نادر للغاية غير معتاد للرجل الصلب كما تصفه الدوائر السياسية.

بكاء زعيم كوريا الشمالية 

وطالب كيم جونج أون خلال الاجتماع الوطني، الأمهات الكوريات الشماليات بزيادة الإنجاب، فيما تساءل البعض عن السبب الذي جعل كيم يتأثر لهذه الدرجة.

وتفاعل الحضور مع خطاب زعيم كوريا الشمالية ودموعه لدرجة أن كثيرا من الحاضرات أجهشن بالبكاء أيضا.

الجدير بالذكر أن زعيم كوريا الشمالية معروف بشخصيته الصلبة وأسلوبه الديكتاتوري.

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من جهة أخرى، كانت أعلنت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، تلقي الزعيم كيم جونج أون،  صورًا لمواقع حساسة في الولايات المتحدة، التقطها قمر اصطناعي للتجسس أطلقته بيونج يانج في الآونة الأخيرة.

وذكرت الوكالة الرسمية أن كيم جونج أون تلقى صورًا للبيت الأبيض ووزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) وحاملات طائرات أمريكية في قاعدة نورفولك البحرية.

 

نجاح إطلاق أول قمر اصطناعي فى كوريا الشمالية

وكانت كوريا الشمالية أطلقت في وقت سابق من الشهر الماضي، بنجاح أول قمر اصطناعي للاستطلاع والذي قالت إنه جرى تصميمه لمراقبة التحركات العسكرية للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

وأبلغت كوريا الشمالية مجلس الأمن الدولي، بأن إطلاقها للقمر الاصطناعي يندرج في إطار الدفاع المشروع عن النفس، رافضة موجة تنديدات قادتها الولايات المتحدة.

 

اتهامات بانتهاك كوريا الشمالية قرارات مجلس الأمن

واعتبرت قوى غربية واليابان وكوريا الجنوبية أن كوريا الشمالية انتهكت قرارات مجلس الأمن الدولي عبر إطلاق القمر الاصطناعي.

وفي مشاركة نادرة في مجلس الأمن، قال مندوب كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة كيم سونج إن البلدان الأخرى لا تواجه أي قيود على الأقمار الاصطناعية.

وأضاف: "لا توجد دولة في العالم في بيئة أمنية أخطر من جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية. يهددنا طرف معاد هو الولايات المتحدة بالسلاح النووي".

وتابع: "إن تطوير واختبار وتصنيع وامتلاك أنظمة أسلحة تعادل تلك التي تملكها الولايات المتحدة أو تطورها هو حق مشروع لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية".

وسخر من الاتهامات الأمريكية بأن تكنولوجيا الأقمار الاصطناعية ساعدت كوريا الشمالية على تحسين إمكاناتها الصاروخية متسائلًا إن كانت الولايات المتحدة تضع الأقمار الاصطناعية في المدار بواسطة "المنجنيق"، حسبما نقلت "فرانس برس".

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