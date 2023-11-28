الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

زعيم كوريا الشمالية يتلقى صورا لمواقع أمريكية "حساسة" عبر قمر اصطناعي

زعيم كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، فيتو

كوريا الشمالية، أعلنت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، تلقي الزعيم كيم جونج أون،  صورًا لمواقع حساسة في الولايات المتحدة، التقطها قمر اصطناعي للتجسس أطلقته بيونج يانج في الآونة الأخيرة.

وذكرت الوكالة الرسمية أن كيم جونج أون تلقى صورًا للبيت الأبيض ووزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) وحاملات طائرات أمريكية في قاعدة نورفولك البحرية.

 

نجاح إطلاق أول قمر اصطناعي

وكانت كوريا الشمالية أطلقت الأسبوع الماضي بنجاح أول قمر اصطناعي للاستطلاع والذي قالت إنه جرى تصميمه لمراقبة التحركات العسكرية للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

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وأبلغت كوريا الشمالية مجلس الأمن الدولي أمس الإثنين بأن إطلاقها للقمر الاصطناعي يندرج في إطار الدفاع المشروع عن النفس، رافضة موجة تنديدات قادتها الولايات المتحدة.

 

اتهامات بانتهاك كوريا الشمالية قرارات مجلس الأمن

واعتبرت قوى غربية واليابان وكوريا الجنوبية أن كوريا الشمالية انتهكت قرارات مجلس الأمن الدولي عبر إطلاق القمر الاصطناعي الأسبوع الماضي.

وفي مشاركة نادرة في مجلس الأمن، قال مندوب كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة كيم سونج إن البلدان الأخرى لا تواجه أي قيود على الأقمار الاصطناعية.

وأضاف: "لا توجد دولة في العالم في بيئة أمنية أخطر من جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية. يهددنا طرف معاد هو الولايات المتحدة بالسلاح النووي".

وتابع: "إن تطوير واختبار وتصنيع وامتلاك أنظمة أسلحة تعادل تلك التي تملكها الولايات المتحدة أو تطورها هو حق مشروع لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية".

وسخر من الاتهامات الأمريكية بأن تكنولوجيا الأقمار الاصطناعية ساعدت كوريا الشمالية على تحسين إمكاناتها الصاروخية متسائلًا إن كانت الولايات المتحدة تضع الأقمار الاصطناعية في المدار بواسطة "المنجنيق"، حسبما نقلت "فرانس برس".

كوريا الشمالية تنشر قوات وأسلحة ثقيلة على الحدود مع جارتها الجنوبية

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