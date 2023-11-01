زعيم كوريا الشمالية يصدر أمرا عاجلا بمساعدة فلسطين

غزة اليوم، ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأربعاء، أن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، أصدر أوامر بمحاولة مساعدة الفلسطينيين.



العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

ويأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، والحصار الخانق الذي يفرضه جيش الاحتلال على سكان القطاع.



ويعاني سكان قطاع غزة من نقص كبير في المواد الغذائية والأدوية، والاحتياجات الأساسية في مستشفيات قطاع غزة، التي بدأت تخرج عن الخدمة.

ويعاني قطاع غزة من نقص حاد في المواد البترولية ومصادر الطاقة، في ظل منع جيش الاحتلال لأي شحنات وقود من الدخول لغزة، بزعم أنها تذهب لحركة حماس.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، عن وصول شحنات من المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح البري.

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وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعلن أنه يجري الإعداد للسماح بدخول المزيد من شاحنات المساعدات لقطاع غزة اليوم الأربعاء.

وقال بايدن عبر حسابه على منصة "إكس" "لقد شهد أمس أكبر عملية تسليم للمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى غزة حتى الآن، ويجري السماح لمزيد من الشاحنات بالدخول اليوم.. ولكن هناك حاجة إلى المزيد".

دعم إنشاء ممر آمن للمدنيين في غزة

وأضاف "لم انته من الضغط من أجل الحصول على المزيد من المساعدات، وسأواصل دعم إنشاء ممر آمن للمدنيين في غزة الذين يبحثون عن الأمان".

وكان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، كشف أمس الثلاثاء، أن المدنيين يقتلون في الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.

دخول 66 شاحنة مساعدات إلي قطاع غزة

وقال كيربي، في إفادة صحفية، إن “قتل المدنيين ليس هدف إسرائيل.. ولا أنكر أن المدنيين يقتلون في الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة”.وفي وقت سابق، أعلن كيربي، دخول 66 شاحنة مساعدات إلي قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

