كيم جونج أون يشاهد صورا لمدن كوريا الجنوبية التقطها القمر الكوري الشمالي

أفادت الوكالة المركزية للأنباء في كوريا الشمالية بأن زعيم البلاد، كيم جونج أون، اطلع على صور لمدن كوريا الجنوبية، تم التقاطها من القمر الصناعي الاستطلاعي الذي أطلقته بيونج يانج.

وذكرت الوكالة أن كيم جونج أون تفقد يوم الجمعة مركز التحكم التابع للإدارة الحكومية العامة للتقنية الجوية والفضائية في بيونج يانج، وتحقق من سير الأعمال للتحضير لاستخدام القمر الاستطلاعي، واطلع على الصور التي تم التقاطها في 24 نوفمبر.

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وأضافت أنه اطلع على الصور "للأهداف الرئيسية على أراضي الطرف المعادي، بما فيها موكبو وجونسان وبيونج تايك وأوسان وسيؤول".

وأطلعت الإدارة العامة كيم جونج أون على الخط لتصوير أراضي "الطرف المعادي" ليوم 25 نوفمبر.

يذكر أن كوريا الشمالية أطلقت يوم 21 نوفمبر الجاري قمرا صناعيا عسكريا للاستطلاع.

وأعلنت بيونج يانج عن تلقي الصور الأولى من القمر الصناعي.

بدورها، اعترفت سيؤول بأن عملية إطلاق القمر الصناعي التي نفذتها كوريا الشمالية كانت ناجحة على الأرجح، مضيفة أنه يجب الترقب حتى يكون من الممكن تقييم فاعلية عمله.

والخميس الماضي أفادت وكالة أنباء كوريا الشمالية أن القمر الصناعي، الذي وضعته بيونج يانج أمس في مداره، التقط صورًا لقاعدة أندرسن الجوية وميناء أبرا في جزيرة جوام الأمريكية وأرسلها إلى بيونج يانج.

قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، إن كيم جونج أون، شاهد الصور المرسلة من قمر الاستطلاع الصناعي "ماليجيونج-1" خلال زيارة لمركز التحكم بالأقمار الصناعية التابع للإدارة الوطنية لتكنولوجيا الفضاء الجوي.

وأضافت أن الصور وصلت الأرض في الساعة 9:21 صباحًا.