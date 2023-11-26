رئيس كوريا الجنوبية يقبل استقالة مدير الاستخبارات

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، أن الرئيس يون سوك يول، وافق على استقالة كيم ‏كيو هيون، رئيس جهاز المخابرات الوطنية.‏

جهاز الاستخبارات الوطنية لكوريا الجنوبية

وحسب وكالة “يونهاب” الكورية، قبِل الرئيس يون عرضي الاستقالة المقدمين من كوون تشون تايك، النائب الأول للمدير، وكيم سو يون، النائب الثاني لمدير جهاز الاستخبارات الوطنية.

مدير الاستخبارات، كيم كيو هيون

وذكر بيان المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية أن مدير الاستخبارات، كيم كيو هيون، عمل على "إعادة ترسيخ سمعة جهاز المخابرات الوطنية باعتباره أعلى وكالة أمنية واستخباراتية في البلاد"، و"بناء نظام دعم مع مؤسسات المخابرات في الدول الصديقة"، خلال فترة تغيير الإدارة.

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القائم بأعمال رئيس وكالة الاستخبارات

ومن المقرر تعيين الدبلوماسي السابق، هونج جانج وون، نائبا أول للمدير، وسيتولى أيضا منصب القائم بأعمال رئيس وكالة الاستخبارات في الوقت الحالي، وفقا للمكتب الرئاسي.