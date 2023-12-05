فوائد الزبادي للشعر، لترطيبه وتقويته ونموه أسرع

فوائد الزبادي للشعر، قد لا يلتفت لها البعض، على الرغم من تأثيره القوي في العناية بالشعر، واللبن الزبادي هو مصدر جيد للبروتين والكالسيوم وفيتامينات ب، وكلها عناصر غذائية مهمة لصحة الشعر، ويحتوي الزبادي أيضًا على حمض اللاكتيك، وهو حمض ألفا هيدروكسي (AHA)، الذي يمكنه أن يساعد في ترطيب الشعر وجعله أكثر نعومة، هذا ما أكدته الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية.





فوائد الزبادي للشعر

وأضافت الدكتورة هدى، أن فوائد الزبادي للشعر، عديدة، وفيما يلي تستعرض بعض فوائد الزبادي للشعر:

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ترطيب الشعر:

يساعد حمض اللاكتيك الموجود في الزبادي على ترطيب الشعر الجاف، مما يجعله أكثر نعومة وسهولة في التصفيف.

تقوية الشعر:

يحتوي الزبادي على البروتين، وهو عنصر غذائي أساسي لصحة الشعر. يساعد البروتين على تقوية جذع الشعر ومنع تقصف الأطراف.

علاج قشرة الرأس:

يمكن أن يساعد الزبادي في علاج قشرة الرأس عن طريق تقليل التهاب فروة الرأس وإزالة خلايا الجلد الميتة.

تحفيز نمو الشعر:

يحتوي الزبادي على فيتامينات ب، والتي يمكن أن تساعد في تحفيز نمو الشعر.

لاستخدام الزبادي على الشعر، يمكن مزجه مع مكونات أخرى مفيدة للشعر، مثل العسل أو زيت الزيتون أو الموز.

يمكن ترك الخليط على الشعر لمدة 30 دقيقة قبل غسله بالشامبو.

ماسكات الزبادي للشعر

وفيما يلي بعض الوصفات السهلة لماسكات الزبادي للشعر:

ماسك الزبادي والعسل: يُمزج كوب من الزبادي مع ملعقة كبيرة من العسل. يوزع الخليط على الشعر المبلل ويُترك لمدة 30 دقيقة قبل غسله بالشامبو.

ماسك الزبادي وزيت الزيتون: يُمزج كوب من الزبادي مع ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون.

يوزع الخليط على الشعر المبلل ويُترك لمدة 30 دقيقة قبل غسله بالشامبو.

ماسك الزبادي والموز: يُهرس موزة واحدة ويُمزج مع كوب من الزبادي. يوزع الخليط على الشعر المبلل ويُترك لمدة 30 دقيقة قبل غسله بالشامبو.

يمكن استخدام هذه الوصفات بانتظام للحصول على شعر أكثر صحة ونعومة.

الزبادي للشعر

فوائد الزبادي للبشرة

وأشارت الدكتورة هدى، إلى أن الزبادي يحتوي على العديد من الفوائد للبشرة، وذلك لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية المهمة، مثل البروتين والكالسيوم وفيتامينات ب، بالإضافة إلى حمض اللاكتيك.

وفيما يلي، تستعرض الدكتورة هدى، بعض فوائد الزبادي للبشرة:

ترطيب البشرة:

يساعد حمض اللاكتيك الموجود في الزبادي على ترطيب البشرة الجافة، مما يجعلها أكثر نعومة وسهولة في التصفيف.

تقشير البشرة:

يساعد حمض اللاكتيك على تقشير البشرة بشكل لطيف وفعال، مما يساعد على إزالة خلايا الجلد الميتة وتجديد البشرة.

تفتيح البشرة وتوحيد لونها:

يساعد حمض اللاكتيك على تفتيح البشرة وتوحيد لونها، وذلك عن طريق تقشير البشرة وإزالة التصبغات.

علاج حب الشباب:

يمكن أن يساعد الزبادي في علاج حب الشباب عن طريق تقليل إنتاج الزيوت في البشرة ومنع نمو البكتيريا المسببة لحب الشباب.

تقليل الهالات السوداء:

يمكن أن يساعد الزبادي في تقليل الهالات السوداء تحت العينين، وذلك عن طريق ترطيب البشرة وتفتيح لونها.

زيادة مرونة البشرة وتقليل ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة:

يساعد البروتين الموجود في الزبادي على زيادة مرونة البشرة وتقليل ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة.

لاستخدام الزبادي على البشرة:

يمكن مزجه مع مكونات أخرى مفيدة للبشرة، مثل العسل أو زيت الزيتون أو الشوفان.

يمكن ترك الخليط على البشرة لمدة 15-30 دقيقة قبل غسله بالماء الفاتر.

فيما يلي بعض الوصفات السهلة لماسكات الزبادي للبشرة:

ماسك الزبادي والعسل: يُمزج كوب من الزبادي مع ملعقة كبيرة من العسل. يوزع الخليط على الوجه والرقبة ويُترك لمدة 15-30 دقيقة قبل غسله بالماء الفاتر.

ماسك الزبادي وزيت الزيتون: يُمزج كوب من الزبادي مع ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون.

يوزع الخليط على الوجه والرقبة ويُترك لمدة 15-30 دقيقة قبل غسله بالماء الفاتر.

ماسك الزبادي والشوفان: يُمزج كوب من الزبادي مع ملعقتين كبيرتين من الشوفان المطحون.

يوزع الخليط على الوجه والرقبة ويُترك لمدة 15-30 دقيقة قبل غسله بالماء الفاتر.

يمكن استخدام هذه الوصفات بانتظام للحصول على بشرة أكثر صحة ونضارة.

نصائح قبل استخدام الزبادي للبشرة:

يُفضل استخدام الزبادي كامل الدسم للحصول على أفضل النتائج.

يجب غسل الوجه جيدًا بالماء الفاتر قبل وضع الزبادي.

يجب ترك الخليط على البشرة لمدة 15-30 دقيقة قبل غسله.

يجب تجنب وضع الزبادي على البشرة إذا كانت حساسة أو مصابة بطفح جلدي.