الخميس 30 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

بايدن: عازمون على ضمان إطلاق سراح كل الرهائن في غزة

الرئيس الأمريكي جوبايدن،
الرئيس الأمريكي جوبايدن، فيتو

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الأربعاء، إنه عازم على ضمان إطلاق سراح جميع الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس في غزة، وذلك بعد إطلاق سراح الأمريكية ليئات بينين.

ونقلت رويترز عن بايدن قوله في بيان أصدره البيت الأبيض "لا نزال عازمين على ضمان إطلاق سراح كل شخص احتجزته حماس خلال هجومها على إسرائيل في 7 أكتوبر، بما في ذلك أفيف زوج ليئات".

وفي الأثناء، وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل، فجر الخميس، للضغط باتجاه تمديد الهدنة بين الدولة العبرية وحركة حماس وإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

Advertisements

وهذه ثالث زيارة لبلينكن إلى الشرق الأوسط - والسادسة له إلى إسرائيل - منذ بدء الحرب بين حماس والدولة العبرية في السابع من أكتوبر، وهي تأتي قبيل ساعات من انتهاء مفاعيل هدنة مؤقتة تعمل الأطراف المعنية بصورة حثيثة على تمديدها.

وفي ليل الأربعاء، أكد مصدر إسرائيلي أن الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس في غزة والمقرر إطلاق سراحهم بموجب المرحلة السادسة من الاتفاق، سلموا إلى الصليب الأحمر في القطاع.

وأفاد مصدر لوكالة "فرانس برس" في وقت سابق بأن حركة حماس "أبلغت الوسطاء بموافقة المقاومة على تمديد الهدنة لأربعة أيام"، والتي من المقرر أن تنتهي اليوم الخميس عند الساعة السابعة صباحًا.

ونشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، مقطع فيديو لجانب من تسليم مجاهدي كتائب القســام وسرايـــا القـدس للدفعة السادسة من المحتجزين الصهاينة في قطاع غزة ضمن التهدئة الإنسانية وتبادل الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال.

ووصل الرهائن الإسرائيليون العشرة والتايلانديون الأربعة الذين أفرجت عنهم حماس في غزة إلى إسرائيل، بحسب ما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ليل الأربعاء-الخميس.

ونجحت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، يوم الأربعاء، في تسهيل إطلاق سراح ونقل 16 رهينة كانوا محتجزين في غزة.

وتتولى اللجنة التي تتخذ من سويسرا مقرًّا لها، مهمة تسهيل إطلاق سراح الرهائن من غزة والفلسطينيين من مراكز الاعتقال في إسرائيل بموجب شروط الهدنة المؤقتة بين الجانبين.

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري عبر منصة إكس (تويتر سابقًا) إن "المفرج عنهم من الإسرائيليين المحتجزين في غزة يتضمنون 5 قصر و5 نساء، منهم من مزدوجي الجنسية: قاصر هولندي، ثلاثة ألمان، وأمريكية واحدة"، مشيرًا إلى أنّه مقابل هؤلاء ستطلق إسرائيل سراح 30 أسيرًا فلسطينيًّا.

 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الرئيس الأميركي جوبايدن الرهائن حركة حماس إطلاق سراح الأمريكية ليئات بينين البيت الأبيض وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن تمديد الهدنة الدولة العبرية المساعدات الانسانية قطاع غزة الاسري الإسرائيليين كتائب القسام

الأكثر قراءة

وفاة وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر عن عمر 100 عام

مسؤول إسرائيلي: إذا لم تغير حماس قوائم الأسرى سنستأنف الهجوم على غزة بحلول الساعة 7 صباحا

منها الحمى وألم البطن، أعراض وأسباب مرض كاواساكي لدى الأطفال

اليوم، انطلاق الاختبارات الإلكترونية للمتظلمين في مسابقة وزارة الزراعة

أبطال مسرحية طيب وأمير يرفعون علم فلسطين في نهاية العرض (صور)

حيوان غريب يثير الرعب في الشرقية، والأهالي يستغيثون بالمسؤولين لإنقاذهم (صور)

مخيم جنين ينزف، تصعيد إسرائيلي على الضفة الغربية.. لقطات صادمة للحظة استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال.. واستشهاد 230 فلسطينيا منذ 7 أكتوبر

دراسة بآداب عين شمس: مخ الرجل أكبر من المرأة بحوالي ١٤٪

Advertisements

منوعات

المزيد

كذبة أديسون، قصة صورة مصباح كهربائي في عهد الفراعنة تثير جدلا عمن اخترعه

ياسمين صبري: لست متزوجة ولو حصل هاعلن أمام العالم كله

جماهير جالطة سراي ترفع أعلام فلسطين في مباراة مانشستر يونايتد

انطلاق فعاليات مهرجان Bird Said 2023 لمراقبة وتصوير الطيور ببورسعيد

المزيد

خدمات

المزيد

شروط حجز شقق جنة بالطرح التكميلي

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الأربعاء 29-11-2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأربعاء 29-11-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 29-11-2023

المزيد

انفوجراف

5 حالات يرفض فيها التصالح في مخالفات البناء (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 30 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 30 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية